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aynı sahada buluşma: aileler floor curlingde yarışacak

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Yeşilay iş birliğiyle 13 Kasım’da Mimarsinan Spor Salonu’nda düzenlenen Floor Curling etkinliğinde aileler birlikte yarışacak.

GİRİŞ: 11 Kasım 2026 - 09:42

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

aynı sahada buluşma: aileler floor curlingde yarışacak

Aileler bir arada, sporla yakınlaşacak:

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Yeşilay iş birliğinde düzenlenen Floor Curling Aile Etkinliği, anne, baba ve çocukları aynı sahada buluşturuyor. Etkinlik, ailelerin spor aracılığıyla bir araya gelmesini ve birlikte kaliteli vakit geçirmesini hedefliyor.

Etkinlik detayları:

Organizasyon 13 Kasım Cuma günü saat 18.00’de Mimarsinan Spor Salonu’nda gerçekleştirilecek. Katılımcılar, etkinlik süresince Floor Curling heyecanını deneyimlerken hem rekabet edecek hem de ortak etkinliklerle dayanışma içinde olacak. Etkinliğe tüm vatandaşlar davet edildi.

Katılım kategorileri ve amaç:

Yarışmalar anne-çocuk, baba-çocuk, abi-kardeş ve abla-kardeş kategorilerinde yapılacak. Organizasyon, sporun birleştirici gücünü öne çıkararak aile bağlarını güçlendirmeyi amaçlıyor. Etkinlik, "Birlikte daha sağlıklı, daha mutlu aileler" sloganıyla düzenleniyor ve katılımcılara hem fiziksel aktivite hem de ortak deneyim fırsatı sunuyor.

AYDIN GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ İLE YEŞİLAY İŞ BİRLİĞİNDE DÜZENLENECEK FLOOR CURLİNG AİLE...

AYDIN GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ İLE YEŞİLAY İŞ BİRLİĞİNDE DÜZENLENECEK FLOOR CURLİNG AİLE ETKİNLİĞİ'NDE ANNE, BABA VE ÇOCUKLAR AYNI SAHADA BULUŞARAK HEM SPOR YAPACAK HEM DE BİRLİKTE KEYİFLİ VAKİT GEÇİRECEK.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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