Bursa'da 11 Kasım'da 220 fidanla yeşil koridor atağı

Bursa Büyükşehir Belediyesi, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında şehrin yeşil dokusunu güçlendirmek amacıyla Osmangazi ilçesinde fidan dikimi gerçekleştirdi. Çalışma, Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ile Tarım Peyzaj AŞ iş birliğiyle yapıldı ve Fuat Kuşçuoğlu Caddesi ile 2. Kanal Caddesi güzergahında 220 fidan toprakla buluştu.

Etkinlikte konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba, hedeflerinin bu iki cadde boyunca bir ağaç koridoru oluşturmak olduğunu söyledi. Bursa'daki tüm kurumlarla ortak çalışarak 'Yeşil Şehir' vizyonunu hayata geçirmek istediklerini belirten Biba, bu mirası sonraki nesillere aktarmayı amaçladıklarını vurguladı.

yerel hedefler ve planlanan dikimler:

Başkan Vekili Biba, yaz döneminde çıkan yangınlarda birçok ağacın zarar gördüğüne dikkat çekerek, belediye olarak her yıl kapsamlı fidan dikimi gerçekleştirdiklerini aktardı. Bu yıl bugüne kadar 50 bin fidan dikildiğini; kasım ve aralık aylarında yapılacak 5 bin ve 5 binlik ek dikimlerle toplam 10 bin fidan daha ağaçlandırmaya kazandırılacağını ifade etti. Biba, "Daha dirençli bir şehir için çalışıyoruz" diyerek kentin dayanıklılığını artırma amacını yeniden dile getirdi.

fidanların niteliği ve kent ekosistemine etkisi:

Bursa Büyükşehir Belediyesi, kış dönemi boyunca ağaçlandırma çalışmalarına devam edecek. Dikilen fidanların tamamı 20-25 santimetre gövde çapına sahip, tutunma kabiliyeti yüksek yetişkin ağaçlardan oluşuyor; bu sayede fidanların gelişimi beklenmeden kentin yeşil dokusu hızla güçlendiriliyor ve ağaçların kent ekosistemine doğrudan katkı sunması sağlanıyor. Yapılan hamle, COP31 İklim Zirvesi vizyonuyla uyumlu yerel hedeflerle paralel ilerliyor.

Sanayi ve nüfus yoğunluğuna sahip Bursa'da yetişkin ağaçlarla oluşturulan yeşil hatlar kuraklık, aşırı sıcaklar ve hava kirliliğine karşı tampon görevi görüyor. Bu uygulama kentsel ısı adası etkisini hafifletirken karbon yutak kapasitesini artırarak şehri iklim krizine karşı daha dirençli kılmayı amaçlıyor.

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, 11 KASIM MİLLİ AĞAÇLANDIRMA GÜNÜ KAPSAMINDA ŞEHRİN YEŞİL DOKUSUNU GÜÇLENDİRMEK AMACIYLA FİDAN DİKİMİ GERÇEKLEŞTİRDİ.