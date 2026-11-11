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Zeytincilik öğrencileri BAÇEM'de sofralık zeytin hazırlama pratiği sundu

Balıkesir Üniversitesi zeytincilik öğrencileri BAÇEM'de vatandaşlara uygulamalı sofralık zeytin hazırlama ve salamura teknikleri öğretti.

GİRİŞ: 11 Kasım 2026 - 16:38

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EDİTÖR: Selin Yıldız

Zeytincilik öğrencileri BAÇEM'de sofralık zeytin hazırlama pratiği sundu

Etkinlik ve katılımcılar:

Balıkesir Üniversitesi Edremit Meslek Yüksekokulu Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi Programı öğrencileri, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle Balıkesir Çiftçi Eğitim Merkezi (BAÇEM) bünyesinde düzenlenen ayın atölyesi kapsamında vatandaşlarla bir araya geldi.

Gerçekleştirilen atölye, üniversite-toplum iş birliğinin somut bir örneği olarak öne çıktı; öğrenciler teoride edindikleri bilgileri uygulamalı eğitimle katılımcılara aktardı.

Uygulamalı eğitimde odaklanan konular:

Atölyede sofralık zeytin üretiminin tüm aşamaları ele alındı: zeytin seçimi, işleme süreçleri, farklı salamura yöntemleri ve tüketim aşamasına kadar uzanan uygulamalar katılımcılara gösterildi. Vatandaşlar, işlemlere aktif katılım sağlayarak uygulamaları yerinde deneme imkânı buldu.

Etkinlik, öğrencilerin mesleki deneyim kazanmasına katkı sundu ve vatandaşların doğru zeytin işleme yöntemleri konusunda bilgi düzeyini artırdı. Hem geleneksel hem de teknik yaklaşımların bir arada sunulması, atölyeyi pratik odaklı ve öğretici kıldı.

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ EDREMİT MESLEK YÜKSEKOKULU ZEYTİNCİLİK VE ZEYTİN İŞLEME TEKNOLOJİSİ...

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ EDREMİT MESLEK YÜKSEKOKULU ZEYTİNCİLİK VE ZEYTİN İŞLEME TEKNOLOJİSİ PROGRAMI ÖĞRENCİLERİ, "SOFRALIK ZEYTİN HAZIRLAMA ATÖLYESİ"NDE VATANDAŞLARLA BİR ARAYA GELEREK BİLGİ VE DENEYİMLERİNİ PAYLAŞTI.

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

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