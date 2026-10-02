Bursa'da 13. Eker I Run: spor, dayanışma ve sürdürülebilirlik buluşması

Eker I Run geri dönüyor:

Eker Süt Ürünleri tarafından 13’üncü kez düzenlenen Eker I Run, "Koşmak Gerek" temasıyla 3-4 Ekim tarihlerinde Bursa’da gerçekleştiriliyor. İki güne yayılan program, amatör koşuculardan profesyonellere, çocuklardan kurumsal takımlara kadar geniş bir katılımcı kitlesini bir araya getiriyor. Organizasyonun onur konuğu ise Türkiye atletizmine uzun yıllar hizmet eden milli atlet, antrenör ve hakem Çiçek Solon Şensoy olacak; Şensoy etkinlikte kızı Ceylan Şensoy ile yer alacak.

Program ve parkurlar:

Etkinlik, 3 Ekim Cumartesi sabahı Hüdavendigar Parkı’nda düzenlenecek Shake Out Run ile başlayacak. Aynı gün düzenlenecek "Köpeğinle Koş" etkinliği, katılımcıları evcil dostlarıyla parkura çağırıyor. Ana yarışlar 4 Ekim Pazar günü yapılacak; Uludağ zirvesinden başlayıp Eker Meydan’da sona erecek 42K Maratonu yüksek irtifadan başlayan zorlu bir deneyim sunacak. Programda ayrıca 15K ve 5K yarışları ile çocuklar için Minik Adımlar ve Özel Sporcular Koşusu yer alıyor.

Bu yılki organizasyonun katılımcı sayısı yine yüksek: organizasyonda 5 bine yakın koşucunun yer alması bekleniyor ve iki gün boyunca parkurlar ile festival alanlarında binlerce sporsever buluşacak.

Yayın ve festival deneyimi:

Etkinliğin yenilikleri arasında 15K ve 5K yarışlarının canlı yayınlanması bulunuyor; koşular Eker Süt Ürünleri’nin YouTube kanalı üzerinden izlenebilecek. 4 Ekim’de Eker Meydan’da kurulacak festival alanında dans gösterileri, DJ performansları ve sponsor aktiviteleriyle gün boyu sürecek bir program katılımcıları bekliyor.

Sürdürülebilirlik uygulamaları:

Eker I Run, çocuklara yönelik uygulamalarla sürdürülebilirlik mesajını güçlendiriyor. Minik Adımlar Koşusunun finişinde ikramlar, tek kullanımlık poşetler yerine markanın 2 kilogramlık yoğurt kovalarında sunulacak; bu kovaların içine yiyeceklerin yanı sıra bir tohum kiti de eklenecek. Çocuklar verdikleri kovayı saksıya dönüştürerek, etkinlik sonrasında doğayla bağ kurma ve yeniden kullanım alışkanlığı kazanma fırsatı bulacaklar.

Sürdürülebilirlik çalışmaları parkur ve finiş noktalarında da sürecek. Organizasyonun partnerleri ÜÇGE - Revego iş birliğiyle parkurlarda pet şişeler toplanacak; geri dönüşüm merkezinde değerlendirilecek şişelerden elde edilecek gelir, seçilecek bir sivil toplum kuruluşuna aktarılacak. Geçen yıl kurulan geri dönüşüm otomatlarıyla başlayan farkındalık çalışmaları bu yıl daha geniş kapsamlı uygulanıyor.

Yardımseverlik koşuları ve destek:

Etkinliğin toplumsal fayda odağındaki Yardımseverlik Koşuları bu yıl da Adım Adım iş birliğiyle düzenleniyor. Koşucular seçtikleri sivil toplum kuruluşları için bağış kampanyaları yürütüp adımlarını toplumsal faydaya dönüştürebilecek. 2025 yılında 19 sivil toplum kuruluşu için oluşturulan kaynak 5,4 milyon TL olurken, 2018’den beri sağlanan toplam destek 13,7 milyon TLye ulaştı.

Organizasyon, Eker Süt Ürünleri ev sahipliğinde; Bursa Büyükşehir Belediyesi, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Atletizm Federasyonu, Kültür ve Turizm Bakanlığı Uludağ Alan Başkanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ile Bursa Kültür Turizm ve Tanıtma Birliği’nin resmi partnerliğinde düzenleniyor. Adım Adım sosyal sorumluluk partneri olurken, She Races, World Athletics, World’s Marathons ve Abbott World Marathon Major uluslararası partnerler arasında yer alıyor.

Koşmak Gerek temasıyla yola çıkan 13. Eker I Run, spor, dayanışma ve sürdürülebilirlik ekseninde iki günlük bir etkinlik olarak Bursa’da spor severlere unutulmaz bir deneyim sunmayı hedefliyor.

"KOŞMAK GEREK" TEMASIYLA 3-4 EKİM’DE BURSA’DA DÜZENLENECEK 13'ÜNCÜ EKER I RUN, İKİ GÜN BOYUNCA BİNLERCE KOŞUCUYU, SPORSEVERİ VE İYİLİK İÇİN ADIM ATAN KATILIMCILARI BİR ARAYA GETİRECEK. ULUDAĞ’DAN EKER MEYDAN’A UZANAN 42K MARATONU’NDAN MİNİK ADIMLAR KOŞUSU’NA, "KÖPEĞİNLE KOŞ" ETKİNLİĞİNDEN YARDIMSEVERLİK KOŞULARI’NA UZANAN PROGRAMIYLA ORGANİZASYON, BU YIL DA SPOR, DAYANIŞMA, EĞLENCE VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ BULUŞTURACAK.