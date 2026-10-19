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Bursa'da 29 Ekim coşkusu 5 kilometrelik Büyükşehir Cumhuriyet Koşusu'yla başlayacak

Bursa Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye Atletizm Federasyonu'nun ortak organizasyonu olan 5 kilometrelik Büyükşehir Cumhuriyet Koşusu, 25 Ekim Pazar saat 11.00'de başlayacak.

GİRİŞ: 19 Ekim 2026 - 14:47

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EDİTÖR: Selin Yıldız

Bursa'da 29 Ekim coşkusu 5 kilometrelik Büyükşehir Cumhuriyet Koşusu'yla başlayacak

Büyükşehir Cumhuriyet Koşusu:

Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Atletizm Federasyonu iş birliğiyle, Cumhuriyet'in 103'üncü yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Büyükşehir Cumhuriyet Koşusu düzenleniyor. Organizasyon, şehir genelinde Cumhuriyet coşkusunu sporla buluşturmayı amaçlıyor.

Etkinlik ve program:

Koşu 25 Ekim Pazar günü gerçekleştirilecek. Katılımcıların etkinlik öncesi saat 10.30'da toplanması, etkinliğin ise saat 11.00'de start alması planlanıyor. Organizasyonun sorumluluğunu Bursa Büyükşehir Belediyesi üstlenirken, etkinlik teknik işleyişinde Türkiye Atletizm Federasyonu rol alacak.

Parkur ve katılım:

Start, İlker Çelikcan Hastanesi (Çekirge) önünden verilecek; 5 kilometrelik parkur Hanlar Bölgesi'ndeki Çarşıbaşı Meydanında sona erecek. Etkinlik her yaştan vatandaşın katılımına açık olup, halkın Cumhuriyet'in izinde bir araya gelmesi hedefleniyor.

Erişilebilir ve halka açık düzenlenen bu koşuyla, 29 Ekim etkinliklerinin sporla iç içe bir biçimde kutlanması amaçlanıyor. Katılmak isteyenlerin belirtilen saatlere uyarak alanda hazır bulunmaları bekleniyor.

BURSA’DA, CUMHURİYET’İN 103’ÜNCÜ YIL DÖNÜMÜ ETKİNLİKLERİ KAPSAMINDA BÜYÜKŞEHİR CUMHURİYET KOŞUSU...

BURSA’DA, CUMHURİYET’İN 103’ÜNCÜ YIL DÖNÜMÜ ETKİNLİKLERİ KAPSAMINDA BÜYÜKŞEHİR CUMHURİYET KOŞUSU DÜZENLENECEK. 25 EKİM PAZAR GÜNÜ GERÇEKLEŞTİRİLECEK 5 KİLOMETRELİK KOŞUDA VATANDAŞLAR, CUMHURİYET’İN İZİNDE BİR ARAYA GELECEK.

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

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