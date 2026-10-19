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Mezun olduğu imam hatip lisesine rektör olarak dönen akademisyenin çağrısı

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi rektörü Ahmet Şengönül, mezun olduğu okula dönüp öğrencilere yüksek hedef, çok okuma ve sürekli gelişim çağrısı yaptı.

GİRİŞ: 19 Ekim 2026 - 15:27

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EDİTÖR: Zeynep Aydın

Mezun olduğu imam hatip lisesine rektör olarak dönen akademisyenin çağrısı

Ziyaretin özeti:

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Şengönül, İmam Hatipliler Haftası kapsamında mezun olduğu Sivas Anadolu İmam Hatip Lisesini ziyaret etti. Ziyarete İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bilal Deliser de katıldı. Okul Müdürü Bülent Şimşek ve beraberindeki heyet tarafından karşılanan akademisyenler, sınıflarda öğrencilerle sohbet ederek eğitim ve gelecek planları üzerine görüş alışverişinde bulundu.

öğrencilerle buluşma ve mesajları:

Şengönül, gençlere yüksek hedef koyma, çok okuma ve kendini sürekli geliştirme çağrısında bulundu. Öğrencilerin eğitim hayatları, akademik hedefleri ve gelecek planlarını dinleyen rektör, kendi eğitim yolculuğundan örnekler vererek gençlerin kendilerine güvenmeleri ve hedeflerinden vazgeçmemeleri gerektiğini vurguladı.

İmam Hatip okullarının 75 yıllık eğitim geçmişine dikkat çeken Şengönül, bu okulların sadece akademik bilgi sağlamadığını; güzel ahlak, merhamet, adalet, yardımlaşma ve hoşgörü gibi değerleri de kazandırdığını söyledi. Açıklamalarında "Bir zamanlar öğrencisi olduğum okula rektör olarak dönmek çok kıymetli" ifadelerine yer verdi ve bu dönüşün kendisi için ayrı bir anlam taşıdığını belirtti.

Şengönül, ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imam hatip mezunu olmasını bu eğitim kurumlarının toplumdaki yerini gösteren bir örnek olarak sundu ve gençlerin hangi okuldan mezun olurlarsa olsunlar bilgi üretmeye, ülkeye katkı sunmaya odaklanmaları gerektiğini vurguladı. Başarıyı yalnızca makam veya unvan olarak tanımlamayan rektör, öğrendiklerini hayata yansıtmanın ve topluma fayda sağlamanın önemine dikkat çekti.

ikinci ziyaret ve üniversite tanıtım planı:

Programın ardından Şengönül ve Deliser, İhramcızade Anadolu İmam Hatip Lisesini de ziyaret etti. Okul Müdürü Kadir Özkan ile görüşen akademisyenler burada da öğrencilerle bir araya gelerek akademik gelişim, bilimsel gelişmeleri takip etme ve farklı alanlarda kendini geliştirme gerekliliği üzerine değerlendirmelerde bulundu.

Ziyaretler kapsamında ayrıca İmam Hatipli öğrencilerin Sivas Cumhuriyet Üniversitesinde ağırlanmasına yönelik bir plan açıklandı. Bu programın amaçları arasında üniversitenin akademik birimlerini tanıtmak, öğrencileri öğretim üyeleriyle buluşturmak ve üniversitenin bilimsel ile sosyal imkanları hakkında bilgi vermek bulunuyor.

Şengönül, İmam Hatip okullarının gelişimine katkı sunan eğitimci ve yöneticilere teşekkür ederek öğrencilere eğitim hayatlarında başarılar diledi ve gençlere hayallerini büyük tutma, sorgulama ve araştırma alışkanlığı kazandırma çağrısını yineledi.

SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ PROF. DR. AHMET ŞENGÖNÜL, İMAM HATİPLİLER HAFTASI KAPSAMINDA...

SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ PROF. DR. AHMET ŞENGÖNÜL, İMAM HATİPLİLER HAFTASI KAPSAMINDA ÖĞRENCİLİK YILLARINI GEÇİRDİĞİ SİVAS ANADOLU İMAM HATİP LİSESİNİ ZİYARET EDEREK GENÇLERLE TECRÜBELERİNİ PAYLAŞTI.

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

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