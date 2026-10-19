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Efeler'de muhtarlarla omuz omuza: hizmet için 'iyi ki varsınız'

Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, 19 Ekim Muhtarlar Günü'nde Pınarbaşı Kahvaltı Evi'nde muhtarlarla buluştu; mahalle talepleri ve işbirliği vurgulandı.

GİRİŞ: 19 Ekim 2026 - 15:08

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EDİTÖR: Selin Yıldız

Efeler'de muhtarlarla omuz omuza: hizmet için 'iyi ki varsınız'

buluşma ve gündem:

Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla ilçede görev yapan muhtarlarla Pınarbaşı Kahvaltı Evi'nde düzenlenen kahvaltı programında bir araya geldi. Samimi bir atmosferde gerçekleşen buluşmada mahallelerin ihtiyaçları, vatandaşların talepleri ve yerel hizmetlerin öncelikleri masaya yatırıldı.

Toplantı boyunca muhtarlarla yakından ilgilenen Başkan Yetişkin, mahallelerin mevcut durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu ve muhtarların ilettiği talep ile önerileri dinledi. Belediye ile muhtarlar arasındaki iletişim ve iş birliğinin vatandaşlara daha hızlı ve etkin hizmet ulaştırmadaki önemine dikkat çekildi.

başkanın mesajı:

Yetişkin, muhtarların yerel yönetimlerin en önemli paydaşlarından biri olduğunu vurgulayarak, muhtarların mahallelerin ihtiyaçlarını en yakından bilen kişiler olduğunu belirtti. Konuşmasında 'İyi ki varsınız.' ifadesini kullanan Başkan Yetişkin, vatandaşlarla doğrudan temas kuran muhtarların belediye ile halk arasındaki köprü rolünün altını çizdi.

Başkan Yetişkin, görev süreleri boyunca vatandaşlara en iyi hizmetin sunulmasının öncelikleri olduğunu, iletilen sorunları ve talepleri çözmek için tüm imkânlarla çalıştıklarını ve Efeler'in her mahallesine eşit hizmet götürme hedefiyle muhtarlarla omuz omuza çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.

muhtarların değerlendirmeleri ve kapanış:

Kahvaltıda söz alan muhtarlar da kendi mahallelerinde yürütülen çalışmalar, vatandaşlardan gelen talepler ve öneriler hakkında görüşlerini Başkan Yetişkin'e iletti. Muhtarlar, kendilerini bir araya getiren ve görüşlerine değer veren başkana teşekkür ederek bu tür buluşmaların belediye ile mahalleler arasındaki iletişimi güçlendirdiğini söyledi.

Program, samimi sohbetler ve fikir alışverişinin ardından günün anısına çekilen hatıra fotoğraflarıyla sona erdi.

BAŞKAN YETİŞKİN: &quot;İYİ Kİ VARSINIZ&quot;

BAŞKAN YETİŞKİN: "İYİ Kİ VARSINIZ"

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

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