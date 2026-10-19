Köşk’te muhtarlar demokrasi nöbetini zeybekle taçlandırdı

Köşk ilçesinde düzenlenen 19 Ekim Muhtarlar Günü töreni hem resmi ritüelleri hem de halkın katılımını bir araya getirdi. Gün, Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı; ardından muhtarların mesajları ve bir kutlama programı ile sürdü.

törenin akışı:

Tören, muhtarların Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla açıldı; katılımcılar saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşı okundu. Günün anlam ve önemini aktaran konuşmayı Altıeylül Mahallesi Muhtarı Halil Kumaş yaptı. Kumaş konuşmasında muhtarlığın toplum içindeki rolünü vurgulayarak muhtarları devlet ile vatandaş arasında köprü olarak tanımladı ve muhtarlığın bir görevten öte vatandaşlık onuru olduğunu belirtti.

kutlama ve katılımcılar:

Törenin sonunda mahalle muhtarları geleneksel zeybek oyunu sergileyerek günü kutladı. Etkinlik Köşk Kent Meydanı'nda gerçekleştirildi; programa Köşk Kaymakamı Hasan Taş, ilçe kurum müdürleri, mahalle muhtarları ve Köşk halkı katıldı. Gün, hem resmi söylemler hem de halkın katıldığı kutlama bölümüyle tamamlandı.

KÖŞK’TE MUHTARLAR ZEYBEK OYNAYIP GÜNLERİNİ KUTLADI