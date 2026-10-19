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Köşk’te muhtarlar demokrasi nöbetini zeybekle taçlandırdı

19 Ekim Muhtarlar Günü'nde Köşk'te düzenlenen törende muhtarlar Atatürk Anıtı'na çelenk sundu, konuşmalar yapıldı ve zeybek oynanarak gün kutlandı.

GİRİŞ: 19 Ekim 2026 - 15:34

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EDİTÖR: Selin Yıldız

Köşk’te muhtarlar demokrasi nöbetini zeybekle taçlandırdı

Köşk’te muhtarlar demokrasi nöbetini zeybekle taçlandırdı

Köşk ilçesinde düzenlenen 19 Ekim Muhtarlar Günü töreni hem resmi ritüelleri hem de halkın katılımını bir araya getirdi. Gün, Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı; ardından muhtarların mesajları ve bir kutlama programı ile sürdü.

törenin akışı:

Tören, muhtarların Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla açıldı; katılımcılar saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşı okundu. Günün anlam ve önemini aktaran konuşmayı Altıeylül Mahallesi Muhtarı Halil Kumaş yaptı. Kumaş konuşmasında muhtarlığın toplum içindeki rolünü vurgulayarak muhtarları devlet ile vatandaş arasında köprü olarak tanımladı ve muhtarlığın bir görevten öte vatandaşlık onuru olduğunu belirtti.

kutlama ve katılımcılar:

Törenin sonunda mahalle muhtarları geleneksel zeybek oyunu sergileyerek günü kutladı. Etkinlik Köşk Kent Meydanı'nda gerçekleştirildi; programa Köşk Kaymakamı Hasan Taş, ilçe kurum müdürleri, mahalle muhtarları ve Köşk halkı katıldı. Gün, hem resmi söylemler hem de halkın katıldığı kutlama bölümüyle tamamlandı.

KÖŞK’TE MUHTARLAR ZEYBEK OYNAYIP GÜNLERİNİ KUTLADI

KÖŞK’TE MUHTARLAR ZEYBEK OYNAYIP GÜNLERİNİ KUTLADI

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

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