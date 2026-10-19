Milli mücadele ruhu Denizli'de Çanakkale'den Cumhuriyet'e taşınıyor

Çanakkale'den Cumhuriyet'e programı denizli'de sahneleniyor

Denizli Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet'in kuruluş coşkusunu kent genelinde yaşatmak amacıyla hazırladığı özel programlarla 29 Ekim ruhunu canlı tutuyor. Kamuoyuna duyurulan etkinlik serisinin yeni adımı olan "Çanakkale'den Cumhuriyet'e" gecesi, tarih bilincini ve milli gururu sanatla buluşturmayı hedefliyor.

Program, 20 Ekim 2026 Salı günü saat 20.30'da DBB Kongre ve Kültür Merkezi Özay Gönlüm Salonu'nda gerçekleştirilecek ve kente anlamlı bir akşam yaşatacak.

Müzik programı:

Gecede müzik severler, Türk sanat müziğinin seçkin eserlerinden oluşan bir repertuvarla buluşacak. Denizli Büyükşehir Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu, şef Ahmet Nuri Çağdaş yönetiminde Cumhuriyet coşkusunu ezgilerle taçlandıracak; konser, konuklara unutulmaz bir müzik ziyafeti vaat ediyor.

Tiyatro ve bilet bilgileri:

Etkinlik kapsamında ayrıca Denizli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu oyuncuları tarafından sahnelenecek olan "3 Taş" oyunu yer alacak. Oyun, Sinan Küçüköz tarafından yazıldı ve Önder Tahmaz rejisiyle izleyiciyle buluşacak. Duygu dolu sahneleri ve etkileyici anlatımıyla öne çıkan oyun, tiyatroseverlerin beğenisini kazanması bekleniyor.

Programa katılmak isteyenler için biletler ücretsizdir; e-biletler e-bilet.denizli.bel.tr adresinden temin edilebilecek. İzleyiciler, sınırlı kontenjan ve yoğunluğa karşı erken başvuru yaparak yerlerini ayırtabilirler.

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI’NI MİLLİ BİRLİK VE BERABERLİK RUHUNA YAKIŞIR KAPSAMLI ETKİNLİKLERLE KUTLAMAYA DEVAM EDİYOR. BU KAPSAMDA DÜZENLENECEK OLAN "ÇANAKKALE’DEN CUMHURİYET’E" ADLI PROGRAMDA, TÜRK SANAT MÜZİĞİ KONSERİNİN YANI SIRA ANLAMLI BİR TİYATRO OYUNU SAHNELENECEK.