Kültür Mahallesi'nde spor, kütüphane ve yeşili bir araya getiren yaşam alanı

Yeni yaşam alanı hizmete açıldı:

Elazığ Belediyesi tarafından hayata geçirilen yeni yaşam alanı, 7 bin 500 metrekarelik bir alanda vatandaşların kullanımına sunuldu. Proje, Kültür Mahallesi Muhtarlık Hizmet Binası’nın yanında konumlandırıldı ve kentteki park yatırımlarına bir yenisini daha ekledi.

Belediyenin altyapı, kültür ve sanat ile gençlik ve spor alanında yürüttüğü çalışmalara paralel olarak tamamlanan bu proje, mahalle ölçeğinde sosyal yaşamı güçlendirmeyi hedefliyor. Çalışmalar Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütüldü.

Proje ve alan özellikleri:

Yeni yaşam alanının 3 bin 500 metrekarelik bölümü yeşil alan olarak düzenlendi. Tesis bünyesinde futbol, voleybol ve basketbol sahaları, yürüyüş yolları ve bisiklet parkuru yer alıyor. Ayrıca çocuk oyun alanları, açık hava fitness ekipmanları ve çok sayıda oturma alanı bulunuyor; bu düzenlemeler mahalle sakinlerinin hem dinlenme hem de sportif aktiviteler için konforlu bir ortam bulmasını sağlıyor.

Hizmet binası ve sosyal donatılar:

Alan içinde yer alan çok yönlü hizmet binasının kapalı kullanım alanı 350 metrekare olarak planlandı. Bu binada muhtarlık ofisi, kafeterya, kütüphane ve spor salonu gibi birimler bulunuyor; böylece mekân sadece açık alan kullanımıyla sınırlı kalmayıp, yılın her döneminde farklı ihtiyaçlara cevap veriyor.

Elazığ Belediyesi, 2019 yılından bu yana kentte 190 yeni park yaparken, yeşil alan miktarını da 757 bin 318 metrekaree çıkararak Dünya Sağlık Örgütü standartlarına ulaşmayı hedeflediğini gösterdi. Bu yeni yaşam alanı, belediyenin süreklilik arz eden yatırımlarının bir parçası olarak kent yaşamına katkı sağlıyor.

Vatandaşlara spor, kültür ve sosyal ihtiyaçları bir arada sunacak biçimde tasarlanan alan, mahalle ölçeğinde kullanım kolaylığı ve sosyal etkileşimi artırmayı amaçlıyor. Elazığ Belediyesi, benzer projeleriyle kentin yaşam kalitesini yükseltmeye devam ediyor.

ELAZIĞ BELEDİYESİ TARAFINDAN 7 BİN 500 METREKARE ALAN ÜZERİNE YAPILAN YAŞAM ALANI VATANDAŞLARIN HİZMETİNE SUNULDU