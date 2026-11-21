Bursa Uludağ Üniversitesi ev sahipliğinde dil ve kimlik gündeme geldi

"Balkanlarda Türk Dilinin Eğitim-Öğretim, Kullanım Sorunları" temalı ve bu yıl 3.sü düzenlenen Türk-Balkan İlişkilerine Akademik Bakış Sempozyumu, 19-20 Kasım tarihlerinde Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) çatısı altında gerçekleştirildi. Etkinlik, Balkan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği (BAL-GÖÇ), Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), BUÜ Balkan Uygulama ve Araştırma Merkezi (BALKAM) ile Türk Devletleri ve Akraba Toplulukları Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÜDAM) iş birliğiyle düzenlendi.

Açılış programı Fen-Edebiyat Fakültesi'nde yapıldı; programa BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, BAL-GÖÇ Genel Başkanı Prof. Dr. Emin Balkan, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Kevser Öztürk, Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, dekanlar, akademisyenler ve sivil toplum temsilcileri katıldı.

yerel bağlam ve kimlik vurgusu:

Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, Bursa'nın göçmen kimliği ve kendi kuşağının Balkan göç süreçlerini yakından tanıdığını hatırlatarak, bölgede yüzyıllardır konuşulan Türkçenin Türk kimliğinin temel güvencelerinden biri olduğunu söyledi. Yılmaz, konunun akademik zeminde ele alınmasının karar alma süreçlerine katkı sağlayabileceğini belirtti ve dilin korunmasının kurumsal tartışmalarla güçleneceğini vurguladı.

Prof. Dr. Emin Balkan sempozyumun odak noktasının Balkanlar'da Türkçenin eğitim ve kullanım alanındaki mevcut sorunlar olduğunu ifade etti; Bulgaristan ve Yunanistan'da baskı ve engellerle karşılaşıldığını, Romanya'da ise olumlu adımların atıldığına dikkat çekti. Balkan, organizasyonda emeği geçen kurumlara teşekkür ederek Bursa'nın bu alanda daha güçlü bir merkez olmasını beklediklerini söyledi.

akademik gündem ve sonuç odaklı tartışmalar:

Sempozyum, Prof. Dr. Hatice Şahin açılış konuşmasıyla başladı ve iki gün boyunca dört oturum halinde sürdü. Türkiye'nin yanı sıra Bulgaristan, Kuzey Makedonya, Kosova, Yunanistan ve Fransa'dan katılan bilim insanları; Bulgaristan ve Batı Trakya'da iki dillilik ve eğitim sorunları, Kuzey Makedonya ile Kosova'da Türkçenin kurumsal ve hukuki konumu, Balkan muhaciri ağızları, göç ve kimlik inşası gibi başlıklarda bildiri ve tartışmalar sundu.

Oturumlarda öne çıkan ortak görüşler arasında anadilde eğitimin güçlendirilmesi, kültürel mirasın korunması ve akademik çalışmaların yerel politika üretimine aktarılması yer aldı. Katılımcılar, disiplinlerarası yaklaşım ve bölge iş birliklerinin artırılması gerektiğinde birleşti; bu tartışmaların, uygulamaya dönük adımlar için temel oluşturması hedeflendi.

Etkinlik, Balkanlarda Türkçenin sürdürülebilirliği ve gelecek kuşaklara aktarılmasına yönelik somut öneriler geliştirilmesine zemin hazırlamayı amaçladı ve Bursa'nın bölgesel bir akademik merkez olarak rolünü güçlendirme beklentisini yeniden gündeme getirdi.

BALKANLAR’DA TÜRKÇENİN GELECEĞİ BUÜ’DE KONUŞULDU