Bartın Üniversitesi'nde koro çalışmaları başladı

Bartın Üniversitesi (BARÜ), akademik ve bilimsel faaliyetlerinin yanı sıra kültür ve sanat alanındaki çalışmaları kapsamında yeni bir adım attı. BARÜ Türk Sanat Müziği Korosu, Şef Sezen Fındık Öztaş yönetiminde ilk çalışmasını Rektörlük Binası Konferans Salonu’nda gerçekleştirdi. Koro, üniversitenin akademik ve idari personelini müziğin birleştirici gücü çevresinde bir araya getirmeyi hedefliyor.

ilk çalışma ve katılımcı yapısı:

Koronun ilk buluşmasında hem akademik hem idari kadro yer aldı; çalışma, katılımcıların sanatsal birikimlerini geliştirmeye ve birlikte müzik yapma kültürünü güçlendirmeye odaklandı. Toplantıda, koro disiplinine uygun ortak bir repertuvar oluşturulmasının önemi vurgulandı ve Türk sanat müziğinin farklı dönemlerinden eserlerin ele alınacağı belirtildi.

rektörün değerlendirmesi ve gelecek hedefleri:

BARÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Akkaya, koroya katılanları selamlayarak kültür ve sanat faaliyetlerinin kurumsal birlikteliğe katkısına dikkat çekti. Akkaya, "Üniversitemizin hem akademik hem idari personeli şu an burada. Burada olmanız mutluluk verici. Üniversitemizde birlikte hareket etme kültürünü son derece önemli buluyoruz. Şef Sezen Fındık Öztaş hocamızın bugün başlatmış olduğu bu koro da bu anlayışa katkı sunacak. Eminim ki yakın bir zamanda bölge üniversitelerine hizmet verebilecek bir kapasiteye ulaşmış olacağız. Bu koro bizlere farklı deneyimler de sunacak ve ortak çalışma kültürünün yaygınlaşmasında bu koronun etkisini göreceğiz." sözleriyle projenin önemini vurguladı.

Koro çalışmalarının temel amaçları arasında katılımcıların müzikal becerilerinin geliştirilmesi, koro disiplini içinde ortak bir repertuvar oluşturulması ve Türk sanat müziğinin zengin mirasının üniversite bünyesinde yaşatılması yer alıyor. Planlanan faaliyetlerle koronun ilerleyen süreçte bölgedeki kültür ve sanat etkinliklerine katkı sunması ve daha geniş kitlelere ulaşması hedefleniyor.

Çalışmalar her çarşamba sürdürülecek olup, koroya katılmak isteyen akademik ve idari personelin bu program çerçevesinde bir araya gelmesi bekleniyor.

BARTIN ÜNİVERSİTESİ (BARÜ) TÜRK SANAT MÜZİĞİ KOROSU, ŞEF SEZEN FINDIK ÖZTAŞ YÖNETİMİNDE İLK ÇALIŞMASINI GERÇEKLEŞTİRDİ