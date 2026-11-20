Durağan kooperatifinin ulusal başarısı:

Durakhan Anneleri Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi (Sinop'un Durağan ilçesi), katıldığı organizasyonda 780 katılımcı arasından birincilik elde etti. Kooperatifin ödüllü ürünü glütensiz karabuğday tarhanası etkinlikte öne çıktı ve Cumhurbaşkanı'nın eşi Emine Erdoğan tarafından beğenildiği bildirildi.

ödül ve tanıtım:

Birincilik, 'Türkiye Yüzyılı’nda Kadın Emeğinin Güçlendirilmesi' kapsamında düzenlenen Kadın Kooperatifleri Fuarı ve E-Ticareti Destekleme Protokolü Tanıtım Töreni'nde Karadeniz Bölgesi'ni temsil eden kooperatife verildi. Etkinlikte kooperatif başkanı Nazan Akkaya, ödüllü tarhananın yanı sıra Durağan'ın coğrafi işaretli geleneksel dokumalarını da katılımcılara tanıtma imkanı buldu.

kadın dayanışması ve üretime katkı:

Nazan Akkaya, kadınların ekonomik ve sosyal hayatta daha güçlü yer alması için 5 yıldır yürüttükleri çalışmalara vurgu yaptı ve yerel kültürel değerlerin üretime kazandırılmasının önemine değindi. Akkaya ayrıca kendisine destek veren Sinop Öncü Kadınlar Derneği Başkanı Aliye Gün'e teşekkür ederek kadın dayanışmasının etkin rolüne dikkat çekti.

EMİNE ERDOĞAN (SOLDA), KOOPERATİF BAŞKANI NAZAN AKKAYA (ORTADA) VE DİĞER KATILIMCI