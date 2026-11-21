Yeni sezon açılışı:

Düzce Belediyesi Şehir Tiyatroları, yeni sezonun ilk temsilini Valentin Katayev'in Göksel Kortay tarafından Türkçeye uyarlanan komedisi Bugün Git, Yarın Gel ile Prof. Dr. Erol Güngör Kültür Merkezi'nde gerçekleştirdi. İki perde olarak sahnelenen oyun, Düzceli sanatseverlerin yoğun ilgisini çekti.

Gösterimde salonun dolmasıyla birlikte oyuncular, oyun sonunda izleyicilerin ayakta alkışı ile karşılandı; performans genel izleyicide olumlu karşılık buldu.

Gösterimler ve rezervasyon:

Bugün Git, Yarın Gel her hafta Perşembe günleri halka açık ve ücretsiz olarak sergilenecek. Ücretsiz gösterimler için rezervasyon ve bilgi almak isteyenler 0533 812 56 91 (WhatsApp hattı) veya 153 Beyaz Masa ile iletişime geçebilir.

DÜZCE BELEDİYESİ ŞEHİR TİYATROLARI YENİ SEZONU ‘BUGÜN GİT, YARIN GEL’ OYUNU İLE AÇTI. TİYATROSEVERLERİN BÜYÜK İLGİ GÖSTERDİĞİ OYUN HER PERŞEMBE GÜNÜ ÜCRETSİZ OLARAK İZLEYİCİLER İLE BULUŞACAK.