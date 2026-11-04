Bursa'da akşam sağanağı caddeleri göle çevirdi

Nilüfer'de akşam yağışı sonrası kent içi yollar etkilendi

Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesinde dün akşam saatlerinde etkisini artıran sağanak yağış, bazı cadde ve sokaklarda yoğun su birikintilerine neden oldu. Kısa sürede oluşan su tabakası nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekti; bazı araçlar kontrollü geçişler yapmaya çalışırken trafikte aksamalar görüldü.

Trafikte aksamalar ve sürücüler:

Yollarda biriken sular, özellikle alçak kotlu kavşak ve meydanlarda akışı engelledi. Sürücüler zaman zaman hızını düşürmek ve alternatif güzergâhlar tercih etmek zorunda kaldı. Yağışın şiddeti nedeniyle bazı araçların su birikintilerinden geçişi yavaş ve temkinli oldu; bu durum trafikte kısa süreli yoğunluklara yol açtı.

Görüntüler ve vatandaş tepkisi:

Sağanak anı ve sonrasındaki görüntüler vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı. Paylaşılan videolarda yol seviyesindeki su birikimleri ve yavaş ilerleyen araçlar dikkat çekti. Görüntüler, yağışın yaratığı etkilerin yerel yaşamı nasıl etkilediğini gözler önüne serdi.

Uzun vadeli altyapı değerlendirmeleri yapılana kadar, benzer durumlarda sürücülerin su birikintilerinden mümkün olduğunca kaçınmaları, hızlarını düşürmeleri ve gerektiğinde alternatif güzergâh kullanmaları önerilir.

BURSA'DA DÜN AKŞAM SAATLERİNDE ETKİLİ OLAN SAĞANAK YAĞIŞ NEDENİYLE YOLLAR GÖLE DÖNERKEN, SÜRÜCÜLER SUYLA KAPLANAN YOLLARDA İLERLEMEKTE GÜÇLÜK ÇEKTİ.