Nevşehir'de iş yeri önünde kadına tokat: tekrar suç kaydı bulunan şüpheli tutuklandı

Olayın detayları:

Nevşehir'in Kapucubaşı Mahallesi'nde meydana gelen olayda, bir iş yeri önünde bekleyen S.E. (46), arkasından gelen Tolga Ç. (38) tarafından yüzüne şiddetli bir tokat atıldığını iddia etti. Olay sonrası S.E. hastaneye kaldırıldı ve yapılan sağlık kontrolünde işitme kaybı tespit edildi. Raporlarda yaralanmanın hayati tehlikesinin olmadığı ve basit tıbbi müdahale ile giderilemeyecek nitelikte olduğu belirtildi.

Güvenlik kamerası görüntüleri:

İş yeri güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde şüphelinin kadının arkasından yaklaştığı, ardından yüzüne vurduğu ve daha sonra bölgeden uzaklaştığı saniye saniye kaydedildi. Görüntüler saldırının anlık ve kasıtlı bir müdahale olduğunu gösteriyor; ancak şüpheli ifadesinde kolunun yanlışlıkla çarptığını, isteyerek vurmadığını savundu.

Yasal süreç ve şüphelinin kaydı:

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Tolga Ç., çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yetkililer, şüphelinin daha önce kasten yaralama suçundan da kaydı bulunduğunu ve toplamda 6 suç kaydı olduğunu açıkladı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor ve güvenlik kamerası görüntüleri delil olarak dosyaya eklendi.

YAŞADIĞI OLAYIN ARDINDAN KONUŞAN S.E. (ARŞİV)