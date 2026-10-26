Bursa'da Ali Osman Sönmez Devlet Hastanesi fiilen hizmete başladı

Bursa'nın sağlık altyapısında yeni dönem:

Bursa'nın en büyük yatırımlarından biri olarak gösterilen Ali Osman Sönmez Devlet Hastanesi hasta kabulüne başladı. AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan ile milletvekilleri hastanede incelemelerde bulundu. Resmi açılışın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın programına göre ilerleyen süreçte yapılacağı, ancak en önemlisinin hastanenin fiilen hizmete başlaması olduğu yetkililerce vurgulandı.

kapasite ve teknik donanım:

Hastane ile ilgili çeşitli rakamlar kamuoyuna yansıdı; kuruluşun ilk duyurularında 1.350 yataklı olarak bahsedilirken, yetkililer hizmete verilecek kapasitenin 1.315 yatak olacağını belirtti. Tesis, 232 yoğun bakım yatağı ve 32 ameliyathane ile geniş bir sağlık kompleksi sunuyor. Ayrıca Bursa'daki en büyük acil servis alanına sahip olması planlanan merkez, acil sağlık hizmetlerinde kentin yükünü hafifletecek şekilde tasarlandı.

geçiş süreci ve taşınma:

Çekirge Devlet Hastanesi'nin yaklaşık 55-56 yıllık bir geçmişinin bulunduğunu hatırlatan Gürkan, kurumun yaklaşık 750 yataklık kapasitesiyle kent merkezinde önemli bir işlev gördüğünü; bu hizmetlerin artık yeni kampüste sürdürüleceğini söyledi. Cumartesi günü itibarıyla hasta taşınma işlemlerinin başladığı ve Çekirge'den aktarılan birimlerin Ali Osman Sönmez Kampüsü'nde hizmet vermeye başladığı bildirildi.

Gürkan, büyük çaplı bir taşınma ve entegrasyon sürecinin hassasiyet taşıdığını, ilk günlerde birtakım aksaklıkların yaşanabileceğini belirterek vatandaşlardan anlayış istedi. İl sağlık müdürlüğü ve hastane yönetiminin uzun süredir çalıştığını, yoğun emeğin ardından hizmetin fiilen başlamış olmasının önemine dikkat çekti.

dört kurum tek çatı altında birleşecek:

Yetkililer yeni hastanenin sadece Çekirge'nin taşınacağı bir merkez olmadığını; önümüzdeki dönemde dört farklı sağlık kurumunun kademeli olarak buraya taşınacağını açıkladı. Buna göre Dörtçelik Çocuk Hastanesi'nin bazı bölümleri, Onkoloji Hastanesi'nin birimleri ve son aşamada İlker Çelikcan Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi yeni kampüste hizmet verecek. Bu birleşmenin sağlık hizmetlerinde verimliliği artırması ve vatandaşların farklı hastaneler arasında gidip gelme zorunluluğunu azaltması hedefleniyor.

siyasi değerlendirmeler ve kamu alanlarının geleceği:

AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Yavuz, yeni tesisin yalnızca bir bina değil, bütünleşik sağlık hizmeti sunan bir konsept olduğunu söyledi. Geçmiş eleştirilere ve açılmayacağı yönündeki iddialara yanıt veren Yavuz, bugün eserin ortada olduğunu ve boşalacak alanlarla ilgili dolaşan özel sektöre devredileceği iddialarına halkın itibar etmemesi gerektiğini vurguladı; bu alanların kamusal hizmet projeleri için değerlendirileceğini belirtti.

AK Parti Bursa Milletvekili Emel Gözükara Durmaz ise Çekirge Devlet Hastanesi gibi yarım asrı aşkın süredir hizmet veren bir kurumun kapanışının duygusal etkisine değindi. Durmaz, eski binanın kapanmasının burukluğuna rağmen aynı hizmetlerin daha modern şartlarda yeni kampüste devam edeceğini söyledi.

Diğer milletvekilleri de sürecin bir kazanım olduğunu, yeni yatırımların süreceğini ve proje sürecinde yaşanan gecikmelerin bu ölçekli yatırımlarda normal karşılandığını ifade ettiler. Refik Özen devam eden yeni yatırımların sinyalini verirken, Ayhan Salman gecikmelerin sonucun önemini gölgeleyemeyeceğini belirtti.

Yeni hastanedeki diğer sağlık kuruluşlarının taşınma sürecinin kademeli biçimde tamamlanmasının ardından Ali Osman Sönmez Devlet Hastanesi, Bursa'nın en kapsamlı sağlık kampüslerinden biri olarak hizmet vermeyi sürdürecek. Resmi açılış tarihi ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın programına göre belirlenecek.

BURSA'NIN SAĞLIK ALTYAPISINDA YENİ BİR DÖNEMİN KAPILARINI AÇAN ALİ OSMAN SÖNMEZ DEVLET HASTANESİ HASTA KABULÜNE BAŞLADI. AK PARTİ BURSA İL BAŞKANI DAVUT GÜRKAN İLE BURSA MİLLETVEKİLLERİ HASTANEDE İNCELEMELERDE BULUNURKEN, BURSA'NIN EN BÜYÜK SAĞLIK YATIRIMLARINDAN BİRİ OLARAK GÖSTERİLEN HASTANENİN RESMİ AÇILIŞININ İSE CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN'IN PROGRAMINA GÖRE İLERLEYEN SÜREÇTE YAPILACAĞI BİLDİRİLDİ. AK PARTİ BURSA İL BAŞKANI DAVUT GÜRKAN, HASTANENİN HİZMETE BAŞLAMASININ BURSA AÇISINDAN TARİHİ BİR GELİŞME OLDUĞUNU BELİRTEREK, RESMİ AÇILIŞTAN ÇOK FİİLİ AÇILIŞI ÖNEMSEDİKLERİNİ SÖYLEDİ. GÜRKAN, "SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZA KONU ARZ EDİLDİ. BUNDAN SONRAKİ SÜREÇTE PROGRAMININ UYGUN OLDUĞU BİR TARİHTE RESMİ AÇILIŞI GERÇEKLEŞTİRMEYİ PLANLIYORUZ. ANCAK ŞU AN İÇİN NETLEŞMİŞ BİR TARİH YOK. BİZİM İÇİN ESAS ÖNEMLİ OLAN HASTANENİN FİİLEN VATANDAŞIMIZA HİZMET VERMEYE BAŞLAMASIYDI. DÜN İTİBARIYLA DA BU GERÇEKLEŞTİ. BURSA ADINA TARİHİ BİR GÜN YAŞADIK" DEDİ.