Kamu spor oyunları Denizli etabında şampiyonlar belli oldu

Denizli'de kamu spor oyunlarında kupalar sahiplerini buldu

"Gelin Sporda Buluşalım" sloganıyla gerçekleştirilen ve bu yıl 4.'sü düzenlenen Kamu Spor Oyunları'nın Denizli etabı hafta sonu oynanan finallerle sona erdi. Gençlik ve Spor Bakanlığı koordinasyonunda düzenlenen organizasyonda voleybol, 3x3 basketbol, masa tenisi ve futsal branşlarında kıyasıya mücadele izlendi.

katılım ve organizasyon detayları:

Turnuva boyunca kamu kurumlarından oluşan 81 takım ve 575 sporcu şampiyonluk için ter döktü. Final karşılaşmalarından biri olan voleybol finali Kınıklı KYK Spor Salonu'nda oynandı; pazar günü saat 16.00'da başlayan maçta Denizli Valiliği ile Denizli Gençlik Spor takımları karşı karşıya geldi. Setlerde eşitlik sonrası karar setine geçen müsabakada Denizli Gençlik Spor, 18-16'lık skorla üstünlük sağlayarak şampiyonluk kupasını aldı. Haftalardır süren tatlı rekabet, düzenlenen toplu ödül töreniyle sonlandırıldı.

branşlara göre dereceler:

Masa Tenisi kadınlar kategorisinde İşçi Bulma Kurumu birinci, Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ikinci, Merkezefendi Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü üçüncü oldu. Erkekler masa tenisinde birinciliği Merkezefendi Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, ikinciliği Denizli Büyükşehir Belediyesi, üçüncülüğü ise Sarayköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü elde etti.

3x3 Basketbolda erkekler kategorisinde Honaz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü birinci, Denizli Adliyesi ikinci, İl Emniyet Müdürlüğü üçüncü oldu. Erkekler futsalda ise Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü birinci, Tavas Kaymakamlığı ikinci, Serinhisar Kaymakamlığı üçüncü sırayı aldı.

Voleybolda kadınlarda birincilik Merkezefendi Belediyesi'nin olurken, İsmail Tosunoğlu Özel Eğitim Okulu ikinci ve Denizli Ticaret İl Müdürlüğü üçüncü oldu. Voleybol erkeklerde ise Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü şampiyonluğa ulaşırken, Denizli Valiliği ikinci, Denizli Müftülüğü üçüncü olarak tamamladı.

Organizasyon yetkilileri, branşlarında ilk iki sırayı alan takımların 05-11 Kasım 2026 tarihlerinde düzenlenecek Bölge Şampiyonalarında Denizli'yi temsil edeceğini bildirdi. Etkinlik, kamu çalışanları arasındaki birlik, beraberlik ve spor kültürünü güçlendirme amacını taşıdı.

‘GELİN SPORDA BULUŞALIM’ SLOGANIYLA DENİZLİ'DE DÖRT BRANŞTA DÜZENLENEN KAMU SPOR OYUNLARINDA FİNALLERİN ARDINDAN ÖDÜLLER SAHİBİNİ BULDU. BRANŞLARINDA İLK İKİYE GİREN TAKIMLAR, BÖLGE ŞAMPİYONALARINDA DENİZLİ’Yİ TEMSİL EDECEK.