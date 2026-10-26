Türk kadın güreşçiler Astana'da madalya hedefiyle mindere çıkıyor

Astana'da kadınlar mindere çıkıyor

Kazakistan’ın başkenti Astanada düzenlenen 2026 Dünya Büyükler Güreş Şampiyonasında yarın kadınlarda 50, 57, 65 ve 76 kilo kategorilerinde elemeler, çeyrek final ve yarı final karşılaşmaları yapılacak. Türkiye bu sıkletlerde madalya hedefleyen bir kadroyla temsil edilecek.

yarın programı:

Yarın gündüz seansında gerçekleştirilecek müsabakalarda sporcular elemelerin yanı sıra çeyrek ve yarı final turlarında da mindere çıkacak. Türkiye'yi bu dört sıklette şu isimler temsil edecek: 50 kilo: Evin Demirhan Yavuz, 57 kilo: Elvira Süleyman Kamaloğlu, 65 kilo: Ayşe Erkan, 76 kilo: Kadriye Aksoy Koçak. Bu sporcular, madalya hattında avantaj elde etmeye çalışacak.

kadın millilerin geçmiş başarıları:

Ay-yıldızlı kadın güreşçi ekip, uluslararası arenada dikkat çeken sonuçlar elde etti. Buse Tosun Çavuşoğlu 2023'te dünya şampiyonluğuna ulaşırken, Hırvatistan'da geçen yıl düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda Nesrin Baş gümüş, Evin Demirhan Yavuz bronz madalya kazandı. Ayrıca takım, 2026 Avrupa Güreş Şampiyonası'nı 1 altın, 2 gümüş ve 3 bronz olmak üzere toplam 6 madalyayla tamamladı ve Astana'da bu başarılarına yenilerini eklemeyi hedefliyor.

2026 Dünya Büyükler Güreş Şampiyonası'nda madalya mücadelesi verecek ay-yıldızlı kadın güreşçiler şunlar:

50 kilo: Evin Demirhan Yavuz

53 kilo: Zeynep Yetgil Kamal

55 kilo: Tuba Demir

57 kilo: Elvira Süleyman Kamaloğlu

59 kilo: Bediha Gün

62 kilo: Sevim Akbaş

65 kilo: Ayşe Erkan

68 kilo: Nesrin Baş

72 kilo: Buse Tosun Çavuşoğlu

76 kilo: Kadriye Aksoy Koçak

grekoromen'de sonuçlar ve program:

Grekoromen stilde Türkiye organizasyonu bir gümüş madalyayla tamamladı. 82 kiloda mücadele eden Yüksel Sarıçiçek, ilk kez katıldığı Büyükler Dünya Şampiyonası'nda ikincilik kürsüsüne çıktı. Bugün mindere çıkan milli grekoromen güreşçiler İbrahim Tığcı (97 kg), Kerem Kamal (63 kg), Murat Fırat (67 kg) ve Ali Cengiz (87 kg) organizasyona veda etti.

Grekoromen müsabakaları, yarın akşam seansında 63, 67 ve 87 kilo kategorilerindeki madalya karşılaşmalarıyla sona erecek.

KAZAKİSTAN’IN BAŞKENTİ ASTANA’DA DÜZENLENEN 2026 DÜNYA BÜYÜKLER GÜREŞ ŞAMPİYONASI’NDA YARIN KADINLAR 50, 57, 65 VE 76 KİLO KATEGORİLERİNDE ELEMELER, ÇEYREK FİNAL VE YARI FİNAL KARŞILAŞMALARI GERÇEKLEŞTİRİLECEK. TÜRKİYE’Yİ BU SIKLETLERDE EVİN DEMİRHAN YAVUZ, ELVİRA SÜLEYMAN KAMALOĞLU, AYŞE ERKAN VE KADRİYE AKSOY KOÇAK TEMSİL EDECEK.