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Bursa'da altyapı seferberliği büyüyor: Geçit ve Nilüferköy'de hatlar yenileniyor

BUSKİ koordinasyonunda yürütülen altyapı seferberliğinde Geçit ve Nilüferköy başta olmak üzere 17 ilçede kanalizasyon ve yağmur suyu hatları güçlendiriliyor.

GİRİŞ: 19 Ekim 2026 - 16:21

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EDİTÖR: Aslı Han

Bursa'da altyapı seferberliği büyüyor: Geçit ve Nilüferköy'de hatlar yenileniyor

Çalışmanın kapsamı:

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Şahin Biba başkanlığında başlatılan altyapı seferberliği çerçevesinde ulaşım ve altyapı ağlarını güçlendirme çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalar BUSKİ Genel Müdürlüğü koordinasyonunda 17 ilçede eş zamanlı yürütülüyor ve nisan ayı itibarıyla saha çalışmaları hız kazandı.

Eylül ayında ekiplerin kaydettiği ilerleme, altyapı yatırımının ölçeğini ortaya koyuyor: 17 kilometrelik içme suyu, 16 kilometrelik kanalizasyon hattı ve 6,2 kilometrelik yağmur suyu hattı imalatı gerçekleştirildi. Aynı dönemde 27 bin 500 metrekare parke kaplama, 40 bin ton sıcak asfalt kaplama ve yama çalışması yapıldı; ayrıca 6 bin metreden fazla dere temizliği tamamlandı. Ekim ayında da saha çalışmaları aralıksız devam etti.

Geçit ve Nilüferköy özelinde yapılan işler:

BUSKİ ekipleri, Nilüferköy Mahallesi Mudanya Yolu Caddesi üzerindeki yerleşim alanlarında oluşan evsel ve diğer atık suların çevre ve insan sağlığına zarar vermeden toplanması amacıyla 550 metre uzunluğunda kanalizasyon hattı imalatı gerçekleştirdi. Bu çalışma ile bölgedeki altyapı kapasitesinin güçlendirilmesi ve çevre kirliliğinin önlenmesi hedefleniyor.

Aynı cadde üzerinde, Osmangazi ilçesindeki Nilüferköy Mahallesi ile Nilüfer ilçesindeki Balat Mahallesi sınırlarında kalan bölümde bin 500 metre uzunluğunda yağmursuyu hattı inşa edildi. Yağış anında ve sonrasında oluşan yüzey sularının kontrollü şekilde toplanıp güvenli noktalara taşınması amaçlanıyor. Geçit Mahallesi Sanayi Caddesi’nde ise ekipler 500 metre uzunluğundaki yağmursuyu hattı imalatına devam ediyor.

Amaç ve beklenen sonuçlar:

Saha çalışmaları ile yağış kaynaklı su birikintilerinin önlenmesi, atık suların sağlıklı şekilde uzaklaştırılması ve şehrin altyapı kapasitesinin artırılması öncelikler arasında yer alıyor. Yapılan imalatlarla hem çevre sağlığının korunması hem de daha güvenli ve sürdürülebilir bir altyapı sistemi oluşturulması hedefleniyor.

Belediye ve BUSKİ yetkilileri, planlanan imalatların tamamlanmasıyla birlikte günlük yaşamda yaşanan olumsuzlukların azaltılacağını ve bölgelerde altyapının uzun vadede daha dirençli hale geleceğini belirtiyor.

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, ULAŞIM VE ALTYAPI AĞLARINI GÜÇLENDİRME ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA YOLLARI...

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, ULAŞIM VE ALTYAPI AĞLARINI GÜÇLENDİRME ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA YOLLARI YENİLEDİĞİ GEÇİT BÖLGESİNDE KANALİZASYON VE YAĞMUR SUYU HATTI İMALATLARINA DEVAM EDİYOR.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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