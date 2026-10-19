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Mahalle sakinleri yağışta bozulan yolu kendi imkanlarıyla onardı

Çermik’in İkiçeltik Mahallesi'nde muhtar Mehmet Emin Çiçek ve sakinleri, bir yılı aşkın süredir onarılmayan mahalle yolunu kamyon ve sıcak asfaltla kendileri onardı.

GİRİŞ: 19 Ekim 2026 - 16:08

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EDİTÖR: Aslı Han

Mahalle sakinleri yağışta bozulan yolu kendi imkanlarıyla onardı

İkiçeltik Mahallesi'nde yol onarımı mahalle dayanışmasıyla yapıldı

Diyarbakır’ın Çermik ilçesi İkiçeltik Mahallesi'nde, geçen yıl mevsimin yağışlı geçmesi nedeniyle bozulan mahalle yolu, muhtar ve sakinlerin ortak çalışmasıyla onarıldı. Mahalle muhtarı Mehmet Emin Çiçek, yolda bir yıla yakın süredir derin çukurlar oluştuğunu ve defalarca ilgili kurumlara başvurduklarını ancak sonuç alamadıklarını söyledi.

neden onarım gerekiyordu:

Geçen sezonun yoğun yağışları sonrası oluşan bozulmalar, araç ve yaya ulaşımını güçleştirdi. Mahalle sakinleri, özellikle çocukların ve yaşlıların güvenli geçişi ile günlük ulaşımın aksamaması için yolun acilen elden geçirilmesi gerektiğini belirtti.

nasıl yapıldı:

Çiçek, çalışmada Çermik Belediyesinden temin edilen kamyon ile komşu ilçe Siverek'ten getirilen sıcak asfaltın kullanıldığını açıkladı. Mahalleliler elbirliğiyle yürüttükleri çalışmayla bozulan zemini düzeltti ve sıcak asfaltla kaplama yaparak yolun trafiğe uygun hale gelmesini sağladı. Muhtar Çiçek, ilgili kurumlara yaptıkları çağrılara rağmen sonuç alınamayınca böyle bir adım atmak zorunda kaldıklarını ifade etti.

Yerel dayanışma ve kaynakların bir araya getirilmesiyle gerçekleştirilen onarım, mahalle sakinlerinin günlük yaşamını kolaylaştırmayı hedefliyor.

DİYARBAKIR’IN ÇERMİK İLÇESİ İKİÇELTİK MAHALLESİ&#039;NDE VATANDAŞLAR, MAHALLE YOLLARININ ONARIMINI...

DİYARBAKIR’IN ÇERMİK İLÇESİ İKİÇELTİK MAHALLESİ'NDE VATANDAŞLAR, MAHALLE YOLLARININ ONARIMINI KENDİ İMKANLARIYLA YAPTI.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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