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Oltu'da tarlalara sinen siyah mısırın hikâyesi

Erzurum’un Oltu ilçesi Kalaboğaz Mahallesi’nde yetişen siyah mısır, rengiyle Oltu taşını andırıyor ve bölgenin dikkat çeken doğal simgelerinden biri.

GİRİŞ: 19 Ekim 2026 - 16:36

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EDİTÖR: Aslı Han

Oltu'da tarlalara sinen siyah mısırın hikâyesi

Kalaboğaz'ın siyah mısırı

Erzurum’un Oltu ilçesine bağlı Kalaboğaz Mahallesi’nde yetişen mısır, beklenmedik bir şekilde koyu renkte oluşuyla öne çıkıyor. Taneleri ve koçanları, ilçeyle özdeşleşen Oltu taşının siyahını anımsatıyor; bu görsel bağ, bölgeye gelenlerin dikkatini çekiyor.

Renk ve görünüm:

Bu mısır çeşidinin karakteristik özelliği, sıradan mısırdan farklı olarak koyu, neredeyse siyah tonlara sahip olması. Rengi yalnızca tarladan bakıldığında fark edilmiyor; hasat ve kuruma süreçlerinde de bu koyuluk korunuyor. Görünümü, yerel kültürle bağ kurulmasını sağlıyor ve doğal peyzaj içinde özgün bir unsur olarak değerlendiriliyor.

Bölgenin simgeleri arasında:

Oltu taşıyla kurulan çağrışım, siyah mısırı sadece tarımsal bir ürün olmaktan çıkarıp bölgenin görsel kimliğinin bir parçası haline getiriyor. Kalaboğaz Mahallesi’nde yetişen bu mısır, yerel doğal değerler listesinde öne çıkan unsurlardan biri olarak anılıyor ve köyün farklı yönlerini tanıtıyor.

Görenlerin ilgisini çeken bu renkli ayrıntı, Oltu’nun doğal güzellikleri ve kültürel simgeleriyle kurduğu bağlantıyla bölgeye dair algıyı zenginleştiriyor.

ERZURUM’UN OLTU İLÇESİNE BAĞLI KALABOĞAZ MAHALLESİ’NDE YETİŞEN SİYAH MISIR, SIRA DIŞI RENGİYLE...

ERZURUM’UN OLTU İLÇESİNE BAĞLI KALABOĞAZ MAHALLESİ’NDE YETİŞEN SİYAH MISIR, SIRA DIŞI RENGİYLE DİKKAT ÇEKİYOR. OLTU TAŞININ KENDİNE ÖZGÜ SİYAH RENGİNİ ANDIRAN MISIR, GÖRENLERİN İLGİSİNİ ÇEKİYOR.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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