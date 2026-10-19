Samsun eylül yağışlarıyla son 66 yılın en yüksek seviyesine ulaştı

Samsun’da eylül neredeyse boyunca yağmur vardı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) verileri, Samsun'un eylül ayını büyük ölçüde yağışlı geçirdiğini ortaya koydu. Kentte uzun yıllar ortalaması 9,6 gün olan yağışlı gün sayısı, bu yıl eylül ayında 20-25 gün aralığında kaydedildi.

MGM verilerinin öne çıkanları:

MGM paylaşımlarına göre Samsun, eylül boyunca bazı günlerde Türkiye genelinde en çok yağış alan il konumuna yükseldi. Kurum ayrıca alansal yağışların normallerle karşılaştırılmasını da yayımladı; bu karşılaştırmaya göre Samsun, yaz mevsiminde normallerine göre %60 daha fazla yağış aldı.

Bu artışın sonucunda Samsun, söz konusu dönemde su dengesi açısından dikkat çeken bir tablo ortaya koydu ve veriler kentte son 66 yılın en yüksek yağış seviyesinin kaydedildiğini gösterdi.

2026 su yılı raporunun genel görünümü:

2026 Su Yılı 12 Aylık Alansal Kümülatif Yağış Raporu kapsamında değerlendirilen diğer illerde ise farklı eğilimler görüldü. Rapora göre Artvin ve Tekirdağ yağışlarda normallerin altında kalırken, Bursa, Edirne, Kastamonu ve Rize normalleri civarında gerçekleşti. Raporda adı geçen diğer illerin tamamında ise yağışlar normallerin üzerinde kaydedildi.

Yetkili kurumun yayımladığı bu veriler, bölgesel su kaynakları ve tarımsal planlama açısından önem taşıyor; özellikle Samsun'daki ani artış yerel su yönetimi ve altyapı değerlendirmelerinde öncelik gerektirebilir.

SAMSUN’DA ORTALAMA YAĞIŞLI GÜN SAYISI 9,6 OLAN KENTTE, BU YIL EYLÜL AYINDAKİ YAĞIŞLI GÜN SAYISI 20-25 GÜN OLDU. SAMSUN’A EYLÜL AYININ TAMAMINA YAKININI YAĞIŞLI GEÇİRDİ.