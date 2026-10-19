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Manisa'da Kuşlubahçe mahallesinin su sorunu sona erdi

MASKİ, Kuşlubahçe'de 2 yeni sondaj kuyusu ve ömrünü tamamlayan 500'lik ana vanayı yenileyerek su kesintilerini ve basınç yetersizliğini giderdi.

GİRİŞ: 19 Ekim 2026 - 16:13

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EDİTÖR: Aslı Han

Manisa'da Kuşlubahçe mahallesinin su sorunu sona erdi

MASKİ'nin müdahalesiyle sorun çözüldü:

Manisa Büyükşehir Belediyesi Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Şehzadeler ilçesi Kuşlubahçe Mahallesi'nde uzun süredir gündemde olan içme suyu kesintileri ve basınç yetersizliği problemini sonlandırdı. Yapılan çalışmada 2 yeni sondaj kuyusu devreye alındı ve ekonomik ömrünü tamamlayan 500'lik ana vana baştan sona yenilendi.

Çalışmanın teknik ayrıntıları:

MASKİ İçme Suyu Dairesi Başkanlığı ekipleri, özellikle yaz aylarında artan talep ve üst katlara yeterli tazyikin ulaştırılamaması sorununa öncelik vererek saha çalışması yürüttü. İlk etapta açılan iki sondaj kuyusuyla mahalleye ek su arzı sağlandı, ardından arızalanmış olan ve kullanım ömrünü dolduran 500'lik ana vananın değişimi tamamlandı. MASKİ İçme Suyu Dairesi Başkanlığı Şube Müdürü Behçet Alpay, "500'lik ana vanadaki arıza nedeniyle yaşanan kesintileri hızlıca açtığımız iki sondajla çözüme kavuşturmuştuk. Şimdi de ömrünü tamamlayan ana vanayı yeniledik" diyerek teknik süreci özetledi.

Başkanın değerlendirmesi:

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, çalışmayı kent genelinde su altyapısına yönelik kalıcı çözümler çerçevesinde değerlendirdi. Başkan Dutlulu, "Manisa'mızda su sorununa kalıcı çözüm üretmek için gece gündüz çalışıyoruz" ifadesini kullanarak, Kuşlubahçe'deki müdahalenin mahalle sakinlerini kesintisiz suya kavuşturduğunu vurguladı.

Mahalle halkının tepkisi:

Kuşlubahçe Mahalle Muhtarı Arif Bayraktar ve mahalle sakinleri yapılan yatırımlardan memnuniyetini dile getirdi. Muhtar Bayraktar, "Açılan sondajlar ve ana vana değişimi ile su sorunumuz çözüldü" derken, vatandaşlar üst katlarda yaşanan basınç probleminin ortadan kalktığını, esnaf Ramazan Altaş ise yaz boyunca çekilen sıkıntıların sona erdiğini belirtti. Mahalle sakini Burcu Dikduran da çalışmalarda emeği geçenlere teşekkür etti.

MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MANİSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ (MASKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ, ŞEHZADELER...

MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MANİSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ (MASKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ, ŞEHZADELER İLÇESİNE BAĞLI KUŞLUBAHÇE MAHALLESİ’NDE YAŞANAN İÇME SUYU KESİNTİLERİ VE BASINÇ YETERSİZLİĞİNİ GİDERMEK AMACIYLA YÜRÜTTÜĞÜ ÇALIŞMALARI TAMAMLADI. MAHALLEDE 2 YENİ SONDAJ KUYUSU AÇILIRKEN EKONOMİK ÖMRÜNÜ TAMAMLAYAN 500’LÜK ANA VANA DA YENİLENDİ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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