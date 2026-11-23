operasyonun detayları:

Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yürütülen çalışmada, Kuşadası İlçe Jandarma Komutanlığı unsurları Hacıfeyzullah ve Karaova mahallelerinde iki ayrı operasyon düzenledi. Uygulamalar planlı şekilde gerçekleştirildi ve aranan şahısların yakalanmasına odaklanıldı.

yakalanan şahıslar:

Operasyonlar sonucunda, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan haklarında kesinleşmiş 10'ar yıl hapis cezası bulunan C.Y. (48) ve V.P. (36) isimli şahıslar yakalandı. İsimler ve yaş bilgileri yetkililerce doğrulandı.

işlem ve teslim:

Gözaltına alınan iki hükümlü hakkında jandarmadaki işlemler tamamlandıktan sonra resmi prosedüre uygun şekilde ilgili ceza infaz kurumuna teslim edildi. Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

AYDIN’IN KUŞADASI İLÇESİNDE JANDARMA EKİPLERİNİN ARANAN ŞAHISLARA YÖNELİK GERÇEKLEŞTİRDİĞİ İKİ AYRI OPERASYONDA, UYUŞTURUCU TİCARETİ SUÇUNDAN 10’AR YIL KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI BULUNAN 2 HÜKÜMLÜ YAKALANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ.