Jandarmadan Yenipazar'da mantar, soba zehirlenmesi ve dolandırıcılığa karşı bilgilendirme

jandarmadan Yenipazar'da bilgilendirme

Bilecik’in Yenipazar ilçesinde jandarma ekipleri, Aşağıboğaz köyünde bulunan Tavuk Çiftliği personeline yönelik kapsamlı bir bilgilendirme faaliyeti düzenledi. Toplantıda mantar ve soba zehirlenmeleri, dolandırıcılık, aile içi şiddet ve yangınlar gibi konularda alınması gereken önlemler anlatıldı.

bilgilendirmenin içeriği:

Çalışmada zehirlenme risklerinin erken belirtilerinin tanınması, soba kullanımında alınacak önlemler ve doğadan toplanan mantarlara karşı temkinli olunması gerektiği vurgulandı. Ayrıca dolandırıcılık yöntemlerine karşı dikkatli davranılması ve aile içi şiddet vakalarında izlenecek başvuru yolları hakkında bilgi verildi.

acil durum ve KADES vurgusu:

Bilgilendirme kapsamında 112 Acil Çağrı Merkezi aranarak ihbarda bulunulmasının önemi tekrarlandı. Kadın çalışanlara Kadın Destek Uygulaması (KADES) tanıtılarak uygulamanın telefona yüklenmesi, kullanımı ve acil durumlarda sağladığı kolaylıklar hakkında uygulamalı bilgiler paylaşıldı.

Jandarma ekipleri, kırsal alanda yaşayanlarla yapılan bu tür çalışmaların bilinçlendirme açısından faydalı olduğunu belirterek, şüpheli durumlarda yetkililere haber verilmesinin ve temel güvenlik kurallarına uyulmasının önemine dikkat çekti.

JANDARMADAN MANTAR VE SOBA ZEHİRLENMESİNE KARŞI UYARI