Trafikten kaçmayıp camına not bıraktı: Manavgat'ta park halindeki araca çarpan sürücü ayrıldı

Manavgat'ta park halindeki araca çarpıp not bırakan sürücü

Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen olayda, park halindeki bir araca arkadan çarpan sürücü, çarptığı aracın sahibine ulaşamayınca aracın sürücü camına açıklama bırakarak ayrıldı. Olay, Aşağı Hisar Mahallesi 4501 Sokak'ta, Çağlayan İlköğretim Okulu arkasında kaydedildi.

Olayın ayrıntıları:

Park halindeki araca arkadan çarpan otomobilin sürücüsü, tüm aramalarına rağmen çarptığı aracın sürücüsüne ulaşamadı. Çarpmanın yaşandığı araç 07 HBY 83 plakalıydı ve sürücü aracın başında muhatap bulamayınca olay yerinden ayrılmak yerine iletişim kurma yolu olarak not bırakmayı tercih etti.

Bırakılan not ve hasar bildirimi:

Sürücü, araç camına şunları yazdı: 'Aracınıza vurdum. Numaram yukarıda yazılı. Sol sis camı çatladı'. Notta iletişim numarasına atıf yapılarak hasarın yeri de belirtildi. Olay, karşılıklı sorumluluk ve örnek davranış tartışmalarını gündeme getirdi; sürücünün hemen kaçmayıp bilgi bırakması, olası mağduriyeti azaltmaya yönelik bir adım olarak değerlendirildi.

ANTALYA’NIN MANAVGAT İLÇESİNDE PARK HALİNDEKİ ARACA ARKADAN ÇARPAN OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜ, ÇARPTIĞI ARACIN SÜRÜCÜSÜNE ULAŞAMAYINCA ARACIN CAMINA NOT BIRAKIP GİTTİ.