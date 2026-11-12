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Darende'de yeşil miras filizleniyor

Millî Ağaçlandırma Günü'nde Darende'de düzenlenen fidan dikim etkinliğinde Başkan Alican Bozkurt, fidanları korumanın gelecek için toplumsal bir sorumluluk olduğunu vurguladı.

GİRİŞ: 12 Kasım 2026 - 09:52

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Darende'de yeşil miras filizleniyor

etkinlikte neler yaşandı:

Malatya'nın Darende ilçesinde Millî Ağaçlandırma Günü kapsamında düzenlenen fidan dikim etkinliğinde vatandaşlar, belediye çalışanları ve sivil toplum temsilcileri bir araya geldi. Etkinlik, ilçenin yeşil dokusunu güçlendirme amacıyla düzenlendi ve alanlara farklı türlerde fidanlar dikildi.

başkanın mesajı:

Darende Belediye Başkanı Alican Bozkurt, konuşmasında ağaçlandırmanın gelecek nesillere bırakılacak en değerli miraslardan biri olduğuna dikkat çekti. Bozkurt, iklim değişikliği, kuraklık ve doğal kaynakların korunmasının küresel ve yerel ölçekte öncelik taşıdığını belirterek, doğayı korumanın toplumsal bir sorumluluk olduğunu ifade etti.

koruma ve sürdürülebilirlik vurgusu:

Başkan Bozkurt, dikilen fidanların ileride ağaçlara dönüşerek çevre kalitesini artıracağını söyleyerek, "önemli olan yalnızca fidan dikmek değil, dikilen fidanları koruyup yaşatmak" mesajını verdi. Etkinlikte ayrıca bahçelerin, yolların ve ortak alanların yeşillendirilmesine yönelik sürdürülebilir bakımın gerekliliği üzerinde duruldu.

Bozkurt, organizasyonun hazırlanmasında emeği geçen kurumlara, Orman Teşkilatına ve katılımcılara teşekkür ederek, daha yeşil bir Darende ve daha yaşanabilir bir gelecek temennisinde bulundu. Etkinlik, yerel katılımı artırma ve dikilen fidanların takip edilmesini sağlama hedefiyle sonlandırıldı.

DARENDE’DE FİDANLAR TOPRAKLA BULUŞTU

DARENDE’DE FİDANLAR TOPRAKLA BULUŞTU

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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