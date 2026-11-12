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Jandarmanın çalışmasıyla 4 yıl 1 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

İnhisar ilçesi Çayköy'de kimlik sorgusu sırasında Bilecik jandarma ekipleri, 4 yıl 1 ay hapis cezası bulunan Mehmet K.'yı yakalayıp cezaevine teslim etti.

GİRİŞ: 12 Kasım 2026 - 09:50

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Jandarmanın çalışmasıyla 4 yıl 1 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Jandarma işlemi sonucu yakalama

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı İnhisar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında kimlik sorgusu yaptı. Yapılan sorgulamada Mehmet K. (57) isimli şahsın, Söğüt İlamat ve İnfaz Bürosu kararı doğrultusunda kasten yaralama suçundan 4 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı belirlendi.

yakalama noktası ve süreç

İnhisar ilçesine bağlı Çayköy köyünde gerçekleştirilen operasyon sonucu aranan şahıs yakalandı. Jandarma ekipleri, kimlik tespiti ve sorgulama sonucunda yasal işlemleri başlattı.

teslim ve konumlandırma

Yakalanan Mehmet K., işlemlerinin tamamlanmasının ardından resmi prosedüre uygun şekilde Bilecik M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

BİLECİK’TE KASTEN YARALAMA SUÇUNDAN ARANAN ŞAHIS YAKALANDI

BİLECİK’TE KASTEN YARALAMA SUÇUNDAN ARANAN ŞAHIS YAKALANDI

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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