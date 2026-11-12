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Sakarya'da sokak operasyonunda kesinleşmiş cezaları olan üç firari yakalandı

Sakarya'da 'Sokaklar Güvende' operasyonlarında ilçelerde aranan S.A., N.Z. ve S.D. yakalanarak kesinleşmiş hapis cezaları nedeniyle cezaevine teslim edildi.

GİRİŞ: 12 Kasım 2026 - 10:19

GÜNCELLEME: 12 Kasım 2026 - 10:23

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Sakarya'da sokak operasyonunda kesinleşmiş cezaları olan üç firari yakalandı

Sakarya'da üç hükümlü yakalandı

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen 'Sokaklar Güvende' operasyonları kapsamında, emniyet ekipleri kent merkezinde ve ilçelerde yaptığı planlı çalışmalarda aranan üç hükümlüyü yakaladı.

operasyonun kapsamı:

Çalışmalar, Sakarya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Adapazarı ve Serdivan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Adapazarı, Serdivan ve Kocaali ilçelerinde eş zamanlı olarak yürütüldü. Yapılan GBT sorgulamaları sonucu aranan şahısların kimlikleri tespit edildi.

cezaların ayrıntısı:

Yakalanan şüpheliler arasında S.A. (69), N.Z. (22) ve S.D. (28) bulunuyor. GBT kayıtlarına göre S.A. hakkında uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti suçundan 8 yıl 9 ay, N.Z. hakkında aynı suçtan 6 yıl 6 ay 22 gün ve S.D. hakkında ise 2 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezaları olduğu belirlendi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan üç hükümlü, resmi işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

SAKARYA’DA POLİS EKİPLERİNCE ADAPAZARI, SERDİVAN VE KOCAALİ İLÇELERİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN...

SAKARYA’DA POLİS EKİPLERİNCE ADAPAZARI, SERDİVAN VE KOCAALİ İLÇELERİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN ÇALIŞMALAR ÇERÇEVESİNDE, HAKLARINDA KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI BULUNAN 3 HÜKÜMLÜ YAKALANARAK CEZAEVİNE TESLİM EDİLDİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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