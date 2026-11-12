Tatbikat sonrası itfaiyenin beklenmedik kurtarma müdahalesi

tatbikat ve müdahale:

İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri Bayraklı'daki 48 katlı bir binada yangın ve kurtarma tatbikatı düzenledi. Senaryo gereği binanın 11’inci katındaki mekanik odada yangın çıktı ve durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. Olay yerine arazöz ve AKS araçları sevk edildi.

Yaklaşık 1500 kişinin çalıştığı binada anonslarla hızlı tahliye başlatıldı ve itfaiye ekipleri gelene kadar bina boşaltıldı. Ekipler 11’inci kattaki yangına müdahale ederken aynı katta mahsur kalan yaralı bir çalışanı kurtarmak için çalışma yürüttü. Yaralı personel, itfaiyenin müdahalesiyle güvenli alana çıkarıldı; AKS ambulans paramedikleri olay yerindeki ilk müdahaleyi yapıp kişiyi hastaneye sevk etti.

gerçek kurtarma operasyonu:

Tatbikat tamamlandıktan kısa süre sonra ekipler, gökdelenin otoparkından gelen yeni bir ihbarla tekrar göreve çağrıldı. Park halindeki bir otomobilin kaputuna yavru bir kedinin sıkıştığı bildirildi. Otoparka inen itfaiye personeli, öncelikle gökdelenin güvenlik ekibi aracılığıyla şehir dışında olan araç sahibiyle iletişime geçti ve müdahale hakkında bilgi verdi.

Personelin dikkatli çalışmasıyla kedinin motor bölümündeki konumu tespit edildi. Araca zarar vermeden, özenli bir müdahaleyle yavru kedi mahsur kaldığı yerden çıkarıldı. Sağlık kontrolünde kedinin durumu iyi bulundu; yapılan incelemede kedinin sahipsiz olduğu belirlendi ve itfaiye ekipleri kısa süreli bakımını üstlendi.

kediye bakım ve yuva arayışı:

İtfaiye Çavuşu Çağdaş Çınkı beklenmedik kurtarma operasyonunu şu sözlerle anlattı: "Tatbikatı tamamladıktan sonra toparlanmış, yetkililerle görüşmelerimizi yaparak olay yerinden ayrılmak üzereydik. Tam bu sırada gökdelenin otoparkında yavru bir kedinin otomobil kaputunda mahsur kaldığı ihbarını aldık. Öncelikle gökdelenin güvenlik ekibi aracılığıyla şehir dışında olan araç sahibi ile iletişim kuruldu, aracında kurtarma çalışması yapacağımızın bilgisi verildi. Sonrasında personelimizin özverili çalışmasıyla kedinin bulunduğu yeri tespit ettik. Araca herhangi bir zarar vermeden, dikkatli bir müdahaleyle kediyi mahsur kaldığı yerden çıkardık. Yaptığımız araştırmada kedinin sahipsiz olduğunu öğrendik. Biz de itfaiyeciler olarak minik dostumuzu yalnız bırakmak istemedik. Bir süre bakımını üstlenerek ihtiyaçlarını karşılayacağız. Bu süreçte ona kalıcı ve güvenli bir yuva bulmak için de elimizden geleni yapacağız".

Tatbikat, hem bina içi tahliye ve müdahale prosedürlerinin hem de ekiplerin beklenmedik olaylara hızlı uyum sağlama yeteneğinin test edildiği bir uygulama oldu. Kurtarılan yavru kedi, itfaiye tarafından geçici bakıma alındı; ekipler kalıcı ve güvenli bir yuva bulunana kadar sorumluluğu devam ettireceklerini belirtti.

GÖKDELENİN OTOPARKINDA BİR OTOMOBİLİN MOTOR KISMINA GİREN YAVRU KEDİ, EKİPLERİN DİKKATLİ ÇALIŞMASIYLA KURTARILDI. SAHİPSİZ KEDİNİN BAKIMINI İTFAİYECİLER ÜSTLENDİ. - İTFAİYE ÇAVUŞU ÇAĞDAŞ ÇINKI