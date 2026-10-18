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Bursa'da tarımın yeni köprüsü: AgroGreen 270 bin ziyaretçiyle verimli bir sezon kapattı

AgroGreen Bursa'nın ikincisi, 300 marka ve 15 ülkenin alım heyetleriyle üreticileri buluşturdu; 270 bin ziyaretçi ticaret ve teknoloji fırsatları buldu.

GİRİŞ: 18 Ekim 2026 - 13:16

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EDİTÖR: Berk Doğan

Bursa'da tarımın yeni köprüsü: AgroGreen 270 bin ziyaretçiyle verimli bir sezon kapattı

Bursa'da AgroGreen ikinci yılında yoğun ilgi gördü

İkincisi düzenlenen AgroGreen Bursa Tarım, Hayvancılık ve Teknolojileri Fuarı, bu yıl 300 marka ve firmayı aynı çatı altında topladı ve yaklaşık 270 bin ziyaretçiyle tamamlandı. Organizasyon, üreticiler ile sektör temsilcilerinin doğrudan temas kurmasına, yeni ticari bağlantıların doğmasına ve teknoloji tanıtımlarına sahne oldu.

Uluslararası katılım ve ticari hareketlilik:

Fuar kapsamında Aralarında Ürdün, Kosova, Suudi Arabistan, Sırbistan ve Bulgaristan’ın da bulunduğu 15 ülkeden alım heyetleri yer aldı. Stant açan firmalar, etkinlik süresince sağlanan görüşmeler ve temaslar sonucu satış rakamlarıyla fuarı verimli tamamladıklarını bildirdi. Sektör kaynakları, sezon sonuna yaklaşılırken bu tür platformların üretim zincirine kısa vadede nakdi katkı ve uzun vadede pazar çeşitliliği sağladığını belirtti.

Belediye ve organizatör değerlendirmeleri:

Fuar alanını ziyaret eden Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, yüksek katılımın önemine vurgu yaparak, "Üreticilerin ve firmaların burada birbirleriyle etkileşim kurması, alışveriş yapması önemli. Tarımda üretimin devam etmesi için bu ticaretin de devam etmesi gerekiyor" dedi. Organizasyonu düzenleyen firmanın Genel Müdürü Gül Ceylan ise etkinliğin üreticilere verimlilik ve yeni pazar fırsatları sunduğunu ifade ederek, gelecek yıl sorumluluklarının arttığını belirtti ve katılımcılara teşekkür etti.

Oturumlar ve gündem: "Agro Talks":

Fuar süresince düzenlenen "Agro Talks" oturumlarında sürdürülebilir tarım, küçükbaş hayvancılık ve tarımda kariyer konuları uzman akademisyenler ve sektör liderleri tarafından ele alındı. Bu paneller, saha uygulamaları ile yenilikçi çözümleri birleştirerek katılımcılara pratik bilgi aktarımını hedefledi.

Genel değerlendirme olarak AgroGreen Bursa, hem yerel üreticiler için yeni ticari kapılar açtı hem de uluslararası alıcılarla doğrudan temas olanağı sağlayarak fuarın tarım ekosistemine katkısını somutlaştırdı. Organizasyonun, sektörel iş birliklerini güçlendiren bir platform olarak önümüzdeki yıllarda da büyümesi bekleniyor.

BU YIL İKİNCİSİ DÜZENLENEN AGROGREEN BURSA TARIM, HAYVANCILIK VE TEKNOLOJİLERİ FUARI, 300 MARKA VE...

BU YIL İKİNCİSİ DÜZENLENEN AGROGREEN BURSA TARIM, HAYVANCILIK VE TEKNOLOJİLERİ FUARI, 300 MARKA VE FİRMAYI 270 BİN ZİYARETÇİYLE BULUŞTURDU.

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Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

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