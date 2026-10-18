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İlkadımlı genç taekwondocu Koray Alp Bakan Avrupa şampiyonasında Türkiye'yi temsil edecek

İlkadım Belediyesporlu Koray Alp Bakan, 65 kiloda Ankara'daki seçmeleri şampiyon tamamlayarak 26-28 Kasım'da Bükreş'te Türkiye forması giyecek.

GİRİŞ: 18 Ekim 2026 - 13:18

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

İlkadımlı genç taekwondocu Koray Alp Bakan Avrupa şampiyonasında Türkiye'yi temsil edecek

İlkadımlı sporcu Koray Alp Bakan millî takıma seçildi

Samsun’un İlkadım Belediyespor sporcusu Koray Alp Bakan, 13-14 Ekim 2026 tarihlerinde Ankara Yenimahalle Spor Kompleksi’nde düzenlenen Yıldızlar Milli Takım Seçmeleri’nde 65 kilogram kategorisinde şampiyon olarak Türkiye millî takımına seçildi. Bakan, aldığı bu başarıyla 26-28 Kasım 2026 tarihlerinde Romanya’nın Bükreş kentinde yapılacak Avrupa Yıldızlar Taekwondo Şampiyonası’nda ay-yıldızlı formayı giyecek.

seçmelerin oynandığı zeminde öne çıkanlar:

Yıldızlar Milli Takım Seçme Müsabakaları’nda 65 kilogramda mücadele eden Bakan, turnuva boyunca rakiplerini geride bırakarak kategorisinde birinciliğe ulaştı. Organizasyonun gerçekleştiği Ankara Yenimahalle Spor Kompleksindeki seçmeler, genç sporcuların Avrupa vizesi almak için kıyasıya yarıştığı bir sınav niteliğindeydi ve Bakan bu sınavdan başarıyla çıktı.

ilkadım yönetimi ve hedefler:

İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, Koray Alp Bakan ile antrenörlerini tebrik ederek kulübün başarılı sonuçlar elde etmeye devam ettiğini vurguladı. Başkan Kurnaz, sporcuyu, antrenörünü ve ailesini kutlayıp Avrupa Şampiyonası’nda başarı diledi. Belediye yönetimi ve camia, Bakan’ın hem Türkiye’yi hem de Samsun ve İlkadım Belediyespor’u temsil edecek olmasından dolayı gurur duyuyor.

Genç sporcunun Avrupa şampiyonasındaki performansı, kulüp ve kent düzeyinde takip edilecek; Bakan da ay-yıldızlı formayla uluslararası arenada yarışmak üzere hazırlıklarını sürdürecek.

SAMSUN’UN İLKADIM BELEDİYESPOR SPORCUSU KORAY ALP BAKAN

SAMSUN’UN İLKADIM BELEDİYESPOR SPORCUSU KORAY ALP BAKAN

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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