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Fransa sokaklarında şiddet: bir ölü, yüzlerce yaralı ve binlerce gözaltı

Sarı Yelekliler öncülüğündeki protestolar ülke genelinde şiddete dönüştü; 1 kişi öldü, 1.800'den fazla gözaltı ve 500'den fazla görevli yaralandı.

GİRİŞ: 18 Ekim 2026 - 13:14

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EDİTÖR: Caner Şahin

Fransa sokaklarında şiddet: bir ölü, yüzlerce yaralı ve binlerce gözaltı

Gösteriler ülke geneline yayıldı:

Fransa genelinde Sarı Yeleklilerin öncülüğünde düzenlenen gösteriler dün pek çok kentte şiddetli olaylara dönüştü. Başkent Paris başta olmak üzere farklı şehirlerde polisle göstericiler arasında çatışmalar yaşandı, araçlar ateşe verildi, iş yerleri yağmalandı ve kamu binaları hedef alındı. Limoges kentindeki tarihi belediye binasında çıkan büyük çaplı yangın da olayların boyutunu artırdı.

Fransız medyasının güvenlik kaynaklarından aktarılan bilgiye göre Paris'teki Magenta Bulvarı'nda bir kişi kalp ve solunum durması sonucu hayatını kaybetti. Yetkililer olayın koşullarını araştırıyor.

Gözaltılar ve yaralanmaların boyutu:

Fransa İçişleri Bakanlığı, ülkedeki gösteriler sırasında 500'den fazla polis, jandarma ve itfaiye görevlisinin yaralandığını bildirdi. Bakanlık verilerine göre totalde bin 800'den fazla kişi gözaltına alındı.

Paris Polisi yalnızca başkentte 855 kişinin gözaltına alındığını ve bunun rekor düzeyde bir sayı olduğunu açıkladı. Paris Savcılığı ise gözaltına alınanların 171'inin çocuk olduğunu ve şu anda 517 kişinin hâlâ polis gözetiminde tutulduğunu bildirdi. Yetkililer, gözaltıların niteliği ve kimin hangi şüpheyle alındığına ilişkin işlemlerin sürdüğünü belirtiyor.

Siyasi tepkiler ve istifa çağrısı:

Olaylara siyasi kesimlerden de sert tepkiler geldi. Fransa Yeşiller Partisi lideri Marine Tondelier, güvenlik güçlerinin müdahalesini "tam bir felaket" olarak nitelendirerek İçişleri Bakanı Laurent Nunez'i istifaya çağırdı. Tondelier sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Nunez'in uygun bir güvenlik düzenlemesi öngöremediğini ve durumun kontrolünü kaybettiğini savundu.

Yetkililer ve siyasi temsilciler arasında devam eden tartışma, güvenlik uygulamaları ve gösteri yönetimine yönelik eleştirilerin artmasına neden oldu. Olayların soruşturulması ve sorumluların tespiti için resmi incelemelerin süreceği bildirildi.

FRANSA GENELİNDE DÜN SARI YELEKLİLERİN ÖNCÜLÜK ETTİĞİ PROTESTOLARDA YAŞANAN ŞİDDET OLAYLARINDA 1...

FRANSA GENELİNDE DÜN SARI YELEKLİLERİN ÖNCÜLÜK ETTİĞİ PROTESTOLARDA YAŞANAN ŞİDDET OLAYLARINDA 1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, BİN 800'DEN FAZLA KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Caner Şahin

Caner Şahin

 Siyaset & Politika Editörü

Siyaset bilimi altyapısına sahip. Seçim analizleri, parti açıklamaları ve kulis haberlerini hazırlıyor.

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