Bursa'da gece yarısı duvara çarpan otomobilin sürücüsü itfaiye tarafından çıkarıldı

Kaza ve ilk müdahale:

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde 02.30 sıralarında meydana gelen kazada, arkadaşına ait 11 SB 931 plakalı otomobili kullanan sürücü aracın kontrolünü kaybederek yol kenarındaki duvara çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç içinde sıkışan sürücünün durumunu gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine ekipler sevk edildi.

Kısa sürede bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri, sıkışan sürücüyü kurtarmak için çalışma başlattı. Dakikalarla yarışan kurtarma çalışması sonucunda ekipler, sürücüyü bulunduğu yerden çıkardı ve sağlık ekiplerine teslim etti.

Kurtarma sürecinin ayrıntıları:

İtfaiyenin müdahalesi ve ekiplerin hızlı çalışmasıyla sürücünün araç içinden çıkarılması sağlandı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı, ambulansla Çekirge Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı. Sağlık kuruluşundan edinilen bilgiye göre sürücünün hayati tehlikesi devam ediyor.

Soruşturma ve trafik güvenliği:

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. Olay yerinde toplanan bulgular ve görgü tanıklarının ifadeleri doğrultusunda kazanın nedeni araştırılıyor; yetkililer sürücünün kontrolü kaybetmesi sonucu aracın duvara çarptığını belirtiyor. Kamu güvenliği ve trafik akışı açısından bölgedeki kontrollerin sürdürüldüğü bildirildi.

KONTROLDEN ÇIKAN ARAÇ DUVARA ÇARPTI… SIKIŞTIĞI ARAÇTAN BÖYLE KURTARILDI