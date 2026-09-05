Tokat'ta minik zabıtalar denetime katıldı, parkta eğlenceli mola verdi

Minikler gerçek denetim tecrübesi yaşadı

Tokat Belediyesi Zabıta Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlik kapsamında üniforma giyen çocuklar, zabıta teşkilatının 200’üncü kuruluş yılı ve Zabıta Haftası dolayısıyla ekiplerle birlikte sahaya çıktı. 1-7 Eylül programı içinde planlanan çalışmada minikler, zabıta personelinin saha rutinlerini gözlemledi ve kontrollü denetimlere katıldı.

Denetimde öğrenme odaklı uygulamalar:

Etkinlikte çocuklara zabıta görevleri hakkında bilgiler verildi; iş yerlerinde ürünlerin son kullanma tarihleri ve hijyen koşulları incelendi. Katılımcılar ayrıca tüketici hakları, çevre temizliği ve kamu hizmetlerine ilişkin temel noktalar hakkında bilgilendirildi. Bu uygulamalı eğitimle çocukların hem hak ve sorumluluk bilinci hem de kamu hizmetlerine dair olumlu bakış açısı geliştirmesi hedeflendi.

Oyun molası ve kapsayıcı yaklaşım:

Saha çalışması sırasında ekiplerle birlikte gezen minikler bir oyun parkına geldiğinde denetime kısa bir ara verildi. Çocuklar parkta birlikte oynayarak etkinliğe renk kattı. Proje kapsamında özel ihtiyaçları olan çocukların sosyal etkinliklere aktif katılımının desteklenmesi ve zabıta ile vatandaş arasındaki iletişimin güçlendirilmesi de öncelikler arasında yer aldı.

Etkinliğe Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlunun oğlu Recep Yankı Yazıcıoğlu da katılarak denetimlere iştirak etti. Günün sonunda zabıta çocukları, saha gözlemleri ve durum raporunu sunmak üzere Belediye Başkanı Yazıcıoğlu'nu ziyaret etti.

Zabıta Haftası çerçevesinde aynı gün Gümenek Mesire Alanı'nda düzenlenecek çocuk şenliği ile etkinlikler sonlandırılacak. Yerel yönetim yetkilileri, bu tür uygulamaların çocuklarda kamu kurumlarına yönelik güven ve farkındalık oluşturduğunu vurguladı.

Tokat'ta minik zabıtalar hem denetledi hem de oynadı