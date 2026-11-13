Bursa'da havacılık için tedarik köprüsü kuruldu

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), kent sanayisinin üretim kapasitesini havacılık sektörünün ihtiyaçlarıyla eşleştirmek amacıyla 'THY Teknik & TCI Tedarikçi Günü' etkinliğine ev sahipliği yaptı. BTSO Ana Hizmet Binası'nda gerçekleştirilen programda, BASDEC üyesi firmalar ile THY Teknik ve TCI Aircraft Interiors temsilcileri bir araya gelerek ikili iş görüşmeleri yaptı.

Etkinliğin amaçları ve katılımcılar:

Program, havacılık sektöründe yeni tedarik zincirleri oluşturmayı ve Bursa firmalarının sektördeki payını artırmayı hedefledi. Açılışta BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Savaş Keskin, BASDEC Başkanı Mustafa Hatipoğlu, THY Teknik Üretim ve İnovasyon Müdürü İsmail Aktepe ile TCI Tasarım Prosesleştirme Yöneticisi Murat Kösten ve sektör temsilcileri yer aldı. Etkinlikte THY Teknik, TCI ve BASDEC çalışmalarına dair sunumlar gerçekleştirildi ve firmalar arasında B2B görüşmeler düzenlendi.

BTSO'nun beklentileri ve BTSO temsilcisinin değerlendirmesi:

BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Savaş Keskin, Bursa'nın üretim tecrübesi, mühendislik birikimi ve girişimcilik kültürü sayesinde havacılık ve savunma sanayisi için güçlü bir potansiyel taşıdığını vurguladı. Keskin, BTSO'nun firmaların yeni sektörlere açılmasını, üretim kabiliyetlerini geliştirmesini ve tedarik zincirlerinde daha fazla yer almasını desteklediğini belirtti. Ayrıca tedarikçi günlerinin somut iş birliklerine dönüşmesini hedeflediklerini ve görüşmelerin firmalara hem kabiliyetlerini anlatma hem de geliştirmeleri gereken alanları ana oyunculardan öğrenme fırsatı sağladığını söyledi.

BASDEC ve ana sanayi bağlantıları:

BASDEC Başkanı Mustafa Hatipoğlu, kümelenmenin yaklaşık 150 üyeye ulaştığını bildirerek, üyelerin TUSAŞ, TEI, ASELSAN, ROKETSAN ve HAVELSAN gibi ana sanayi firmalarıyla iş birlikleri yürüttüğünü aktardı. Hatipoğlu, THY Teknik ve TCI ile yapılan buluşmaların Bursa firmalarına yeni iş fırsatları sunmasını umduğunu belirtti ve BASDEC faaliyetleri ile üyelerinin üretim kabiliyetlerine dair bir sunum yaptı.

Sektör temsilcilerinin izlenimleri:

THY Teknik Üretim ve İnovasyon Müdürü İsmail Aktepe, THY Teknik'in bakım, onarım ve üretim kabiliyetleri hakkında bilgi vererek sanayi ve ticaret odalarının kümelenmelerin ekosistemdeki rolünü vurguladı; Bursa firmalarıyla yeni iş birlikleri kurmak istediklerini ifade etti. TCI Aircraft Interiors Tasarım Prosesleştirme Yöneticisi Murat Kösten de Bursa'daki firmaların farklı üretim proseslerinde önemli kabiliyetleri olduğunu belirterek BTSO ve BASDEC'e teşekkür etti.

Programda söz alan firmalardan Kometyay Yay Satış ve Satın Alma Müdürü Eda Karahan, BASDEC üyeliğinin ardından savunma ve havacılıkta yeni iş birlikleri geliştirmeyi hedeflediklerini belirtti. LEV-KA Kalıp Genel Müdürü Levent Durak ise tedarikçi buluşmalarının doğru tedarikçi ile doğru ana sanayi firmasını eşleştirme imkânı sunduğunu, sürecin uzun vadede somut sonuçlar doğuracağına inandığını söyledi. MERTAY Makine sahibi ve BTSO 9. Meslek Komitesi Başkanı Mehmet Öztürk ise yüz yüze görüşmelerin firmaların yetkinliklerini daha doğru aktarmasını sağladığını ifade etti.

B2B görüşmelerin odaklandığı konular:

Sunumların ardından gerçekleştirilen ikili görüşmelerde firmalar üretim kabiliyetlerini, teknik yeterliliklerini, ana sanayinin tedarik ihtiyaçlarını ve potansiyel iş birliği alanlarını ele aldı. Etkinlik, Bursa'nın otomotiv, metal, tekstil ve makine altyapısını havacılık ve savunma gibi yüksek katma değerli sektörlerle buluşturmaya dönük somut adımlar atılmasını amaçlıyor.

Organizatörler, tedarikçi günlerinin düzenli olarak tekrarlanmasının ve görüşmelerin takip edilmesinin kalıcı iş ortaklıklarının kurulmasında belirleyici olacağını vurguladı.

BURSA TİCARET VE SANAYİ ODASI (BTSO), BURSA SANAYİSİNİN ÜRETİM KABİLİYETLERİNİ HAVACILIK SEKTÖRÜNÜN İHTİYAÇLARIYLA BULUŞTURMAK AMACIYLA ‘THY TEKNİK & TCI TEDARİKÇİ GÜNÜ’ ETKİNLİĞİNE EV SAHİPLİĞİ YAPTI.