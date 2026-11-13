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Yenişehir'de gıda organize sanayi bölgesi için kritik görüşme

Orhan Torun, İbrahim Özkan ve Özer Matlı ile bir araya gelerek Yenişehir Gıda Organize Sanayi Bölgesi projesinin yol haritasını, etkilerini ve basın takvimini ele aldı.

GİRİŞ: 13 Kasım 2026 - 14:14

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Yenişehir'de gıda organize sanayi bölgesi için kritik görüşme

Yenişehir gıda organize sanayi bölgesi projesinde yeni adım

Yenişehir ilçesinde planlanan Gıda Organize Sanayi Bölgesi çalışmaları hızlandı. Yenişehir Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Orhan Torun, Bursa Ticaret Borsası Başkanı İbrahim Özkan ve Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Özer Matlı ile bir araya gelerek projenin yol haritasını değerlendirdi.

Görüşmenin içeriği:

Toplantıda projenin fizibilite süreci, yer seçimi ve yatırımcı çekme stratejileri ele alındı. Katılımcılar, Yenişehir'in tarımsal üretim kapasitesi ile sanayi altyapısının entegrasyonunun önemine vurgu yaptı ve proje paydaşları arasındaki koordinasyonun artırılmasının gerekliliğini değerlendirdi.

Beklenen etkiler:

Proje hayata geçtiğinde, bölge üretimine, istihdama ve yerel ekonomiye katkı sağlaması hedefleniyor. Gıda sektörüne yönelik organize alanın, tedarik zincirini kısaltarak üretim maliyetlerini düşürmesi ve üretim kapasitesini artırması bekleniyor.

Görüşmenin verimli geçtiğini belirten Orhan Torun şu açıklamayı yaptı: "Öncelikle Bursa Ticaret Borsası Başkanımıza ve Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanımıza teşekkür ediyorum. Yenişehir ve Bursa açısından son derece önemli bir görüşme gerçekleştirdik. Gıda Organize Sanayi Bölgesi projemizin hayata geçirilmesi adına istişarelerimizi sürdürüyoruz. Önümüzdeki günlerde geniş katılımlı, detaylı bir basın toplantısı düzenlemeyi planlıyoruz."

Şu aşamada teknik ve hukuki çalışmalarda ilerleme sağlandığı, önümüzdeki dönemde geniş katılımlı bir açıklama ve yatırımcı çağrısı yapılmasının planlandığı bildirildi. Oda ve borsa işbirliğinin, projenin uygulanma hızını ve kapsamını belirlemede belirleyici olması bekleniyor.

YENİŞEHİR’DE KURULMASI PLANLANAN GIDA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ İÇİN ÖNEMLİ TEMASLAR...

YENİŞEHİR’DE KURULMASI PLANLANAN GIDA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ İÇİN ÖNEMLİ TEMASLAR GERÇEKLEŞTİRİLDİ. YENİŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI BAŞKANI ORHAN TORUN, BURSA TİCARET BORSASI BAŞKANI İBRAHİM ÖZKAN VE BURSA TİCARET VE SANAYİ ODASI BAŞKANI ÖZER MATLI İLE BİR ARAYA GELEREK PROJENİN GELECEĞİNİ GÖRÜŞTÜ.

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Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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