Iğdır'da camilerden dijital dolandırıcılığa karşı uyanık olun çağrısı

Iğdır'da camilerde dolandırıcılık uyarısı

Iğdır genelindeki camilerde cuma hutbesinin ardından cemaat, son dönemde artış gösteren dijital dolandırıcılık vakalarına karşı uyarıldı. Hutbe kapsamında imamlar, Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü tarafından hazırlanan bilgilendirme mesajını okudu ve vatandaşlara tedbirli olmaları çağrısında bulundu.

hutbe ve emniyet mesajının içeriği:

Hutbede "Dijital Mecrada Ahlak" konusuna değinilerek, dolandırıcıların farklı yöntemler geliştirerek insanları hedef aldığına dikkat çekildi. Okunan bilgilendirme mesajında, bir anlık dikkatsizliğin yıllarca biriktirilen emek ve paranın kaybına yol açabileceği vurgulandı. İmamlar, cemaatin dikkatle dinlediği uyarıda polis merkezinin hazırladığı önerileri hassasiyetle paylaştı.

vatandaşlara yönelik somut uyarılar:

Okunan uyarıda vatandaşlardan tanımadıkları kişilerden gelen mesajlara itibar etmemeleri, mesajın kaynağını doğrulamadan para göndermemeleri ve alışveriş yaptıkları internet sitelerinin güvenilirliğini kontrol etmeleri istendi. Özellikle piyasa değerinin çok altında satışa sunulan ürünler ile cazip indirim vaatleri konusunda tedbiri elden bırakmamaları gerektiği belirtildi.

Uyarıda ayrıca, asker, polis ve savcıların hiçbir şekilde vatandaşlardan para talep etmeyeceği hatırlatıldı. Şüpheli bir durumla karşılaşılması halinde işlemin hemen sonlandırılması ve vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunulması istendi; bunun dolandırıcılık zararlarını azaltmada kritik olduğu vurgulandı.

Cemaatin dikkatle dinlediği uyarı, "Bir anlık dikkatsizlik, bir ömürlük birikiminize mal olmasın. Dolandırıcılara karşı dikkatli ve bilinçli olalım" mesajıyla sona erdi. İmamlar ve emniyet yetkilileri, benzer bilgilendirmelerin ilerleyen günlerde de sürdürülmesi gerektiğini belirtti.

IĞDIR'DA CAMİLERDE CUMA HUTBESİNİN ARDINDAN CEMAAT, SON DÖNEMDE ARTIŞ GÖSTEREN DOLANDIRICILIK OLAYLARINA KARŞI UYARILDI.