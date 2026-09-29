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Bursa'da izinli mahkumların kaldığı evde bir kişi hayatını kaybetti, iki kişi gözaltında

Bursa'nın Kayhan Mahallesi'nde, cezaevinden izinli çıkan arkadaşların kaldığı evde Levent K. ölü bulundu; olayla bağlantılı 2 kişi gözaltına alındı.

GİRİŞ: 29 Eylül 2026 - 17:07

GÜNCELLEME: 29 Eylül 2026 - 17:13

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Bursa'da izinli mahkumların kaldığı evde bir kişi hayatını kaybetti, iki kişi gözaltında

Bursa’da evinde ölü bulunan kişi için soruşturma başlatıldı

Bursa'nın Kayhan Mahallesi'nde, cezaevinden izinli çıkan iki arkadaşla birlikte kaldığı öğrenilen Levent K., sabah saatlerinde hareketsiz halde bulundu. Haber verilmesi üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, şahsın saatler önce yaşamını yitirdiği belirlendi. Polis ekipleri çevrede ve evde ilk incelemelerini yaparak delil toplama çalışmalarına başladı.

Olay yerinde yapılan işlemler:

Evde bulunan kişilerden iki kişi, Cumhuriyet Savcısının yaptığı inceleme sonrasında ifadelerine başvurulmak üzere polis tarafından gözaltına alındı. Olay yeri inceleme ekipleri evde detaylı çalışmasını sürdürdü.

Soruşturma kapsamında, polis ve savcılık ekipleri olayın nasıl geliştiğini, varsa üçüncü şahıs faaliyetlerini ve ölüm sebebine ilişkin ilk bulguları değerlendiriyor.

Adli süreç ve otopsi:

Hayatını kaybeden Levent K.nın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Morguna kaldırıldı. Kesin ölüm nedeni, yapılacak inceleme ve otopsi raporuyla netleşecek.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor; yetkililer, gözaltındaki kişilerin ifadeleri ve otopsi sonuçlarına göre hukuki sürecin şekilleneceğini bildirdi.

BURSA’DA CEZAEVİNDEN İZİNLİ ÇIKAN 3 ARKADAŞIN KALDIĞI EVDE BİR KİŞİ ÖLÜ BULUNDU. OLAYLA İLGİLİ...

BURSA’DA CEZAEVİNDEN İZİNLİ ÇIKAN 3 ARKADAŞIN KALDIĞI EVDE BİR KİŞİ ÖLÜ BULUNDU. OLAYLA İLGİLİ EVDE BULUNAN 2 KİŞİ GÖZALTINA ALINIRKEN, ŞAHSIN KESİN ÖLÜM NEDENİNİN BELİRLENMESİ İÇİN SORUŞTURMA BAŞLATILDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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