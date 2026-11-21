olayın ayrıntıları:

Çorum'un Osmancık ilçesi Şenyurt Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi'nde meydana gelen olayda, iki kişi arasında çıkan tartışmanın ardından silahla ateş açıldı. Olayla ilgili isimleri açıklanan şahıslar S.S. ve S.O.F. olarak kayıtlara geçti.

olayın gelişimi:

Edinilen bilgiye göre, taraflar arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın ardından ayrılan şüpheli S.O.F., S.S.'nin kullandığı otomobile doğru silahla ateş etti. Ateş sonucunda araçta hasar oluştu ancak herhangi bir yolcu veya çevredeki kişi yaralanmadı.

polis incelemesi ve gözaltı:

Olay yerine çağrılan polis ekipleri tarafından yapılan incelemede otomobilin arka bagaj kapağı ve sol arka çamurluğunda iki adet mermi izi tespit edildi. Olayla ilgili olarak gözaltına alınan S.O.F., işlemlerinin tamamlanmasının ardından serbest bırakıldı.

ÇORUM'UN OSMANCIK İLÇESİNDE BİR ŞAHIS TARTIŞTIĞI VATANDAŞIN ARACINA SİLAHLA ATEŞ ETTİ.