operasyonun detayları:

Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Serik Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla yürütülen çalışmalar kapsamında üç şüphelinin ikametinde arama yaptı. Yapılan operasyon, uyuşturucuyla mücadele kapsamında planlı ve koordineli bir şekilde gerçekleştirildi.

ele geçirilen uyuşturucular ve malzemeler:

Aramalarda 785 gram skunk, satışa hazır 20 paket skunk, 4 paket içinde toplam 25 gram kokain ile 2 hassas terazi ele geçirildi. Elde edilen materyaller, şüphelilerin satış amaçlı bulundurduğu değerlendirilen miktarlar arasında yer aldı.

güvenlik kamerası görüntüleri ve yargı süreci:

Olay yerindeki güvenlik kamerası kayıtlarında, şüphelilerin bazı uyuşturucu maddeleri kaldırım taşlarının altına saklama anları tespit edildi. Jandarmanın soruşturması sonucu yürütülen adli işlemler kapsamında 3 şüpheli tutuklandı ve dosya yargı sürecine sevk edildi.

Olay, bölgedeki denetim ve istihbarat çalışmalarının etkinliğini gösterirken, adli süreçin devam ettiği bildirildi.

ŞÜPHELİLERİN UYUŞTURUCU MADDELERİ KALDIRIMDAKİ TAŞLARIN ALTINA SAKLAMA ANLARI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI.