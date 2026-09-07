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Bursa'da kırtasiye odaklı denetimler sıklaştı, 8 ayda 1,4 milyon ürün incelendi

Bursa Ticaret İl Müdürlüğü, okullar açılmadan kırtasiye ve pazar denetimlerini sıklaştırdı; 8 ayda 1,4 milyon ürün incelendi, 42 milyon TL ceza kesildi.

GİRİŞ: 07 Eylül 2026 - 11:33

GÜNCELLEME: 07 Eylül 2026 - 12:02

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EDİTÖR: Ayşe Şen

Bursa'da kırtasiye odaklı denetimler sıklaştı, 8 ayda 1,4 milyon ürün incelendi

Bursa'da denetimler artırıldı

Bursa Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, okulların açılmasına sayılı günler kala kırtasiye ürünleri başta olmak üzere piyasaya yönelik denetimlerini yoğunlaştırdı. Denetimler Ağustos ayı başında başlayıp sürdürülürken, ekipler işletmelere bilgilendirme ve uyarı amaçlı ziyaretlerde bulundu; açılışa kısa süre kala ise kontroller daha da sıklaştırıldı.

Etiket ve kasa fiyatı denetimleri:

Kontrollerde öncelik, ürünlerin üzerinde fiyat etiketi bulunup bulunmadığı ile raftaki fiyat ile kasa fiyatı arasındaki uyuma verildi. Açıklamada, raflarda fiyat etiketi yoksa veya etiket fiyatı ile kasa fiyatı farklıysa, her bir aykırılık için 3.973 TL idari para cezası uygulanacağı vurgulandı.

Ekipler ayrıca ürün fiyatlarını inceleyerek, okulların açılmasını fırsat bilerek haksız veya fahiş fiyat artışı yapan işletmeleri tespit etmeye çalıştı. Bu tür durumlarda gerekli işlemlerin yapılması için tespitler, Bakanlık İç Ticaret Genel Müdürlüğü'ne bildiriliyor.

8 aylık bilanço ve uygulanan yaptırımlar:

Kurumun verdiği bilgiye göre, 2026 yılının başından itibaren yürütülen piyasa denetimleri kapsamında kent genelinde yaklaşık 4.800 işletme ziyaret edilerek toplam 1 milyon 400 bin ürün kontrol edildi. Denetimler, yaş sebze ve meyve alanında faaliyet gösteren hal işletmelerini de kapsadı.

Yapılan incelemeler neticesinde işletmelere uygulanan idari para cezalarının toplamı yaklaşık 42 milyon TL olarak kaydedildi. Fahiş fiyat artışı tespit edilen işletmeler hakkında ise Bakanlık tarafından 180.617 TL ile 1.806.177 TL arasında idari para cezası uygulanabildiği belirtildi; bu kapsamda 600 işletme hakkında gerekli işlemlerin yapılması amacıyla İç Ticaret Genel Müdürlüğü'ne bildirimde bulunuldu.

Yetkililer denetimlerin aralıksız süreceğini ve tüketicinin korunması ile piyasa dengesinin sağlanmasının öncelikli hedefler arasında olduğunu ifade etti.

BURSA’DA OKULLARIN AÇILMASINA SAYILI GÜNLER KALA KIRTASİYE ÜRÜNLERİNE YÖNELİK DENETİMLER...

BURSA’DA OKULLARIN AÇILMASINA SAYILI GÜNLER KALA KIRTASİYE ÜRÜNLERİNE YÖNELİK DENETİMLER ARTIRILDI. BURSA TİCARET İL MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ, KIRTASİYE ÜRÜNLERİNİN FİYAT ETİKETLERİNİ VE RAF-KASA FİYATLARI ARASINDAKİ FARKLILIKLARI KONTROL EDERKEN, FAHİŞ FİYAT ARTIŞI YAPAN İŞLETMELER HAKKINDA DA İŞLEM YAPILDI. FAHİŞ FİYAT ARTIŞI YAPTIĞI TESPİT EDİLEN İŞLETMELERE 180 BİN 617 LİRADAN 1 MİLYON 806 BİN 177 LİRAYA KADAR İDARİ PARA CEZASI UYGULANABİLECEK.

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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