Bursa'da mavi balonlarla diyabet farkındalığı yürüyüşü

Etkinlik düzeni:

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda, Bursa İl Sağlık Müdürlüğü ve Bursa Tip 1 Diyabet Derneği iş birliğiyle 14 Kasım Dünya Diyabet Günü kapsamında bir yürüyüş düzenledi. Etkinlik, toplumda diyabet konusunda farkındalık oluşturmayı amaçladı.

Yürüyüş, Cumhuriyet Caddesi üzerinde, Büyükşehir Belediyesi Bandosu eşliğinde gerçekleştirildi. Organizasyona diyabet rahatsızlığı bulunan çocuklar ile aileleri, kurum yöneticileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Verilen mesajlar:

Program boyunca vurgulanan temel noktalar arasında erken tanı, düzenli sağlık kontrolleri ve günlük yaşantıda sürdürülebilir sağlıklı yaşam alışkanlıkları yer aldı. Etkinlikte fiziksel aktivitenin ve dengeli beslenmenin hastalık yönetimindeki önemi de öne çıkarıldı.

Kapanış ve sembolizm:

Programın sonunda diyabetli çocuklar ve katılımcılar, umudun ve dayanışmanın simgesi olarak mavi balonları gökyüzüne bıraktı. Etkinlik, koruyucu, önleyici ve destekleyici sağlık hizmetleri kapsamında sağlıklı yaşamı teşvik etme hedefine katkı sağladı.

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, 14 KASIM DÜNYA DİYABET GÜNÜ DOLAYISIYLA TOPLUMSAL FARKINDALIĞI PEKİŞTİRMEK AMACIYLA YÜRÜYÜŞ DÜZENLEDİ.