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Pisidia Antiokheia Yalvaç'ta inançların ve günlük yaşamın izini taşıyor

Nilüfer'de düzenlenen Arkeoloji Gündemi'nde Prof. Dr. Mehmet Özhanlı, Pisidia Antiokheia'nın günlük yaşamı ve inanç dönüşümünü anlattı.

GİRİŞ: 16 Kasım 2026 - 15:45

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Hazal Tunç

Pisidia Antiokheia Yalvaç'ta inançların ve günlük yaşamın izini taşıyor

Pisidia Antiokheia Yalvaç'ta inançların ve günlük yaşamın izini taşıyor

Nilüfer Belediyesi'nin kültür programı kapsamında yeniden başlayan Arkeoloji Gündemi söyleşilerinin ilk konuğu, arkeoloji alanının tanınmış isimlerinden Prof. Dr. Mehmet Özhanlı oldu. Etkinlik, programın düzenlendiği Pancar Deposu'nda gerçekleşti ve katılımcılara antik kentin çok katmanlı tarihini aktardı.

Özhanlı, sunumunda bugünkü Isparta Yalvaç sınırları içinde yer alan Pisidia Antiokheia'nın kazı sonuçlarını ve kent yaşamına dair çıkarımları paylaştı. Katılımcılar, antik kentin hem yerel Anadolu inançlarını hem de Helenistik ve Roma etkilerini aynı anda barındıran yapısını dinledi.

Kültürlerarası etkileşim ve tanrı tasavvurları:

Özhanlı, kazılarda tespit edilen dinsel buluntular üzerinden kentteki inanış çeşitliliğini örneklendirdi. Antiokheia'da Kybele, Men, Sozon, Sabazios ve Kakasbos gibi Anadolu kökenli tanrıların yanı sıra Yunan tanrılarına ait izlerin de aynı dönemde var olduğunu belirtti. Bu bulguların, bölgedeki kültürel etkileşimin somut kanıtı olduğunu vurguladı.

Sunumda Men kültüne dair tapınak çevresinde bulunan adak yazıları ve kutsal alan kalıntıları özel olarak ele alındı. Bu yazıtlar, hem ritüellerin niteliğine hem de kentin dinsel toplumsal dokusuna ışık tutuyor.

Günlük yaşam, yönetim ve arkeolojik belgeler:

Antiokheia'nın yerel yönetim ve mahalle düzenine ilişkin bilgiler, kazılarda ortaya çıkan taş yazılar sayesinde yeniden değerlendiriliyor. Özhanlı, kent yaşamının Seleukoslar döneminden Roma hakimiyetine kadar geçirdiği dönüşümü anlattı ve Roma kolonisi olduktan sonra idari yapının nasıl şekillendiğini örneklerle açıkladı.

Kazılarda bulunan yazıtlar, üretim faaliyetleri, sosyal ilişkiler ve mahalle bazlı örgütlenme konusunda doğrudan veri sağlıyor. Özhanlı, Antiokheia'nın kuruluş öyküsünden başlayarak kentleşme sürecinin izlenebildiğini, büyüme ve mekânsal değişimin taş belgelerle desteklendiğini kaydetti.

Ayrıca konuşmada, kentteki farklı döneme ait yapılar ele alındı: Men ve Hekate tapınaklarının kalıntıları ile erken dönem kilise izlerinin bir arada bulunmasının, Antiokheia'nın zaman içinde dini ve toplumsal rollerinin nasıl değiştiğini gösterdiği belirtildi.

Özhanlı, sunumunda Milattan sonra 1. yüzyıla tarihlenen bir gelişmeyi de hatırlatarak, Aziz Paulus'un kente gelerek vaaz verdiğine ilişkin verilerin, Antiokheia'yı Hristiyanlığın ilk yıllarında önemli merkezlerden biri haline getirdiğini söyledi.

Program, katılımcılardan gelen sorular ve tartışmalarla son buldu; konuşma, Pisidia Antiokheia'nın hem yerel hem de bölgesel tarih içindeki önemine dair yeni perspektifler sundu.

NİLÜFER BELEDİYESİ’NİN DÜZENLEDİĞİ ARKEOLOJİ GÜNDEMİ SÖYLEŞİLERİ, YENİ DÖNEMİN İLK BULUŞMASINDA...

NİLÜFER BELEDİYESİ’NİN DÜZENLEDİĞİ ARKEOLOJİ GÜNDEMİ SÖYLEŞİLERİ, YENİ DÖNEMİN İLK BULUŞMASINDA PROF. DR. MEHMET ÖZHANLI’YI KONUK ETTİ.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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