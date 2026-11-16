TÜİOSB’den COP31’e model önerisi: sıfırdan yeşil OSB ile rekabet avantajı

TÜİOSB başkanı COP31'te yeşil dönüşüm yaklaşımını anlattı

Türkiye’nin ilk 'green born' Organize Sanayi Bölgesi olan TÜİOSB Gıda İhtisas ve Karma Organize Sanayi Bölgesinin Yönetim Kurulu Başkanı ve OSBÜK Yönetim Kurulu Üyesi Gül Akyürek Balta, Antalya’da düzenlenen COP31 kapsamında düzenlenen oturumlarda yeşil dönüşüm, sanayinin rekabet gücü ve finansman modelleri üzerine kapsamlı değerlendirmelerde bulundu. Akyürek Balta, TÜİOSB'nin mevcut bir OSB'nin sonradan dönüştürülmesi yerine sıfırdan yeşil olarak planlanmasının sağladığı avantajları öne çıkardı.

sıfırdan kurulan modelin sağladığı avantajlar:

Akyürek Balta, Türkiye’de halihazırda 35 yeşile dönüşmüş OSB bulunduğunu ve TÜİOSB'nin bunun dışında sıfırdan yeşil olarak inşa edilmiş olduğuna dikkat çekti. 'Bugün ülkemizde 35 yeşile dönüşmüş OSB’miz bulunuyor. Ayrıca bir de sıfırdan yeşil kurulan OSB’miz bulunmakta; o da TÜİOSB. Toplamda 36 yeşil OSB’miz var' ifadelerini kullandı. Mevcut bir OSB'yi sonradan dönüştürmenin yüksek maliyet ve zorluklar getirdiğini, oysa sıfırdan planlanan yapıda hem planlama hem maliyet avantajı elde edildiğini belirtti.

TÜİOSB yatırımcılarının, tesislerinde ilave dönüşüm maliyetiyle muhatap olmadan üretim ekosistemine dahil oldukları vurgulandı. Projede merkezi enerji sistemleri, endüstriyel simbiyoz ve ortak arıtma altyapısının ilk günden entegre edildiği; böylece yatırımcıların hazır ve koordineli bir ekosisteme adım attığı ifade edildi.

dijitalleşme ve düşük karbon avantajı:

Akyürek Balta, yeşil OSB'lerde ölçümleme ve dijitalleşmenin önemine dikkat çekerek TÜİOSB'de kurulan SCADA merkezinin anlık ölçümleme ve yönetim imkânı sağladığını söyledi. Bu altyapı sayesinde yatırımcılar üretime 'düşük karbon ayak iziyle' başlayabiliyor; bunun da ihracatta avantaj yarattığına işaret etti. Akyürek Balta, yatırımcıların Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması (SKDM) sürecinde Avrupa Birliği pazarında rekabet avantajı elde ettiğini belirterek, düşük karbonlu üretime doğrudan başlıyor olmanın ek karbon vergisi yükünü azaltıp küresel tedarik zincirlerinde tercih edilen ortak konumuna taşıdığını söyledi.

Konuşmada, çevresel ölçümlerin şeffaf olması ve dijital veri ile yönetilmesinin tedarik zinciri talepleri ve sertifikasyon süreçlerinde belirleyici olduğuna dikkat çekildi.

finansman modelleri ve politika önerileri:

Akyürek Balta, yeşil dönüşümün finansmanında tek tip çözümlerin yeterli olmayacağını vurguladı. OSBÜK çatısı altında sahadan gelen geri bildirimlerin, sektör ve işletme ölçeğine göre farklı finansman modelleri oluşturulması gerektiğini ortaya koydu. 'Tüm sanayimiz için 'terzi usulü' finansman modellerine acilen ihtiyacımız var; herkese aynı finansman paketini sunamayız' diye konuştu.

Öneriler arasında ilk yatırım maliyetlerini karşılayacak projelerin kendi kendini finanse edebilecek vade yapısına kavuşturulması, büyük ölçekli kuruluşlar için uzun vadeli yeşil tahviller ve uluslararası kalkınma fonlarına erişimin kolaylaştırılması yer aldı. KOBİ’ler içinse bürokrasiden arındırılmış hibe, kademeli geçiş teşvikleri ve kamu destekli kefalet mekanizmaları ile düşük faiz ve geri ödemesiz dönemlerin sektör hedefleriyle ilişkilendirilmesi gerektiği belirtildi.

Konuşmanın sonunda Akyürek Balta, yeşil sanayinin yalnızca teknoloji ve finansman meselesi olmadığını; bunun aynı zamanda doğayla uyumlu yeni bir kültürel anlayış inşası olduğunu vurguladı. Çukurova'nın tarımsal üretim ve yaş meyve-sebze ihracatındaki önemine dikkat çekerek bölgenin doğal kaynaklarının korunmasının gerekliliğini ifade etti ve 'Gelecek nesillere soluyabilecekleri temiz bir hava bırakmak istiyoruz' mesajını paylaştı.

TÜRKİYE’NİN İLK 'YEŞİL DOĞAN' (GREEN BORN) ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ OLAN TÜİOSB GIDA İHTİSAS VE KARMA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ’NİN YÖNETİM KURULU BAŞKANI VE OSBÜK YÖNETİM KURULU ÜYESİ GÜL AKYÜREK BALTA, ANTALYA’DA DÜZENLENEN COP31 KAPSAMINDA YEŞİL DÖNÜŞÜM, SANAYİNİN REKABET GÜCÜ VE YEŞİL DÖNÜŞÜMÜN FİNANSMANI KONUSUNDA MESAJLAR VERDİ.