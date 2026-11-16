Eski komşusundan kurtulmanın şükrü için 500 kişiye lokma dağıttı

İnegöl'de komşu sorununu lokmayla sonlandırdı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaşayan 27 yaşındaki Yasin Yıldırım, dört yıl boyunca aynı dükkânda yaşadığı anlaşmazlıkların ardından ilginç bir hayır organizasyonuna imza attı. Sinanbey Mahallesi'nde kebapçılık yapan Yıldırım, komşu kıraathane sahibiyle park tartışmaları ve benzeri sebeplerle uzun süre sorun yaşadı. Yaşananların ardından işletmesini kapatarak seyyar hizmet vermeye başlayan işletmeci, sorunların sona ermesinin ardından topluma açık bir ikram gerçekleştirdi.

sorunun kaynağı:

Yıldırım ile komşu işletmeci arasındaki sıkıntılar, iddiasına göre park yerleri ve işyeri ilişkilerinden kaynaklandı. İşletmecinin anlattığına göre yıllar içinde devam eden sürtüşmeler sonunda Yıldırım mekanı kapatma ve seyyar satışı tercih etme kararı aldı. Bu sürecin ardından, yaşadığı dönemi kapatmak ve bir hayır işiyle anı bırakmak istediğini belirtti.

lokma dağıtımı ve aracın tabelası:

Muhabirlerin görüntülediği olayda Yıldırım, İnegöl merkezinde İshakpaşa Camii önünde 500 kişilik lokma dağıttı. Lokma aracının önüne asılan tabela, çevredeki vatandaşların dikkatini çekti; araçta, Eski komşum Çorum'lu kahvesinden kurtulmanın hayrına ikramdır yazıyordu. Yazıyı görenler hem tebessüm etti hem de olayı ilginç buldu.

Yıldırım, yaşadıklarını anlatırken, "Sıkıntılarımız vardı komşumuzla. Biz de ondan sonra o sıkıntılardan kurtulduk. Bir dua ettim, inşallah kurtuluruz diye. Sonra hayır lokması dağıtma kararı aldım. Hem hayır olsun hem de insanlar lokmayı, sokak lezzetlerini seviyor. Kendim de zaten senelerdir kebapçılık işiyle uğraşıyorum. Komşumla problem yaşadım, evet doğru. Dedik böyle bir anı, tatlı bir anı kalsın bize" sözlerini kullandı.

Olay, İnegöl'de kısa süre içinde ilgi çekti; vatandaşlar lokmayı alırken hem ikramdan memnun kaldı hem de tabeladaki ifadenin ardındaki hikâyeyi konuştu. Yıldırım'ın girişimi, kişisel bir dönemin sonunu toplumsal bir paylaşımla birleştirmesi bakımından dikkat çekti.

Anlaşamadığı komşusundan kurtulmanın hayrına lokma dağıttı