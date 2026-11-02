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Bursa'da minibüse tutunarak patenle seyahat eden gencin tehlikeli anları

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde Ankara Yolu Caddesi'nde bir genç minibüsün arkasına tutunup patenle seyahat etti; anlar amatör kameraya yansıdı.

GİRİŞ: 02 Kasım 2026 - 16:34

GÜNCELLEME: 02 Kasım 2026 - 16:38

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Bursa'da minibüse tutunarak patenle seyahat eden gencin tehlikeli anları

olay yerinde yaşananlar:

Olay, merkez Osmangazi ilçesindeki Ankara Yolu Caddesi üzerinde gerçekleşti. Sokak üzerinde ilerleyen bir minibüsün arkasına tutunan patenli genç, araçla birlikte hareket ederek trafiğin içinde tehlikeli bir biçimde seyahat etti. Çevredeki diğer sürücülerin ve yaya güvenliğinin riske girdiği anlar dikkat çekti.

görüntüler ve sürücülerin tepkisi:

Genç ile minibüs arasındaki anlar saniye saniye amatör kameraya yansıdı. Görüntülerde, çevredeki sürücülerin genci uyarmak için korna çaldığı ve ikazlarda bulunduğu görülüyor; buna rağmen genç tutunduğu yerden ayrılmadı. Kaydedilen görüntüler, trafikte bu tür davranışların oluşturduğu tehlikeyi gözler önüne serdi.

BURSA&#039;DA PATENLİ GENCİN, MİNİBÜSE TUTUNARAK TEHLİKELİ ŞEKİLDE SEYAHAT ETTİĞİ ANLAR SANİYE SANİYE...

BURSA'DA PATENLİ GENCİN, MİNİBÜSE TUTUNARAK TEHLİKELİ ŞEKİLDE SEYAHAT ETTİĞİ ANLAR SANİYE SANİYE AMATÖR KAMERAYA YANSIDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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