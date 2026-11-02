Turan kaplanlarının dönüşü: Kazakistan’da ikinci Amur kaplanı doğaya bırakıldı

Turan kaplanlarının geri dönüşü:

Kazakistan Çevre ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı açıklamasına göre, 31 Ekim’de İle-Balkaş Devlet Doğa Rezervi alanına erkek bir Amur kaplanı bırakıldı. Bu salım, ülkede yaklaşık 70 yıldır doğal yaşamda bulunmayan kaplanların yeniden doğaya kazandırılması programı kapsamında yapılan ikinci tahliye oldu.

adaptasyon süreci ve takip:

Rezervdeki açıklamada, Rusya’dan getirilen hayvanın salınmadan önce İle-Balkaş Rezervi’nde özel olarak hazırlanan adaptasyon alanında uzmanlar gözetiminde tutulduğu belirtildi. Uzmanlar kaplanın sağlık durumunu, avlanma becerilerini, kendi başına besin elde edebilme yeteneğini ve insan varlığına verilen tepkiyi değerlendirdi. Yapılan denetimler sonucunda kaplanın doğal yaşam şartlarında yaşamaya hazır olduğu teyit edildi ve takibini sürdürmek amacıyla boynuna uydu takip tasması takıldı.

programın arka planı ve hedefleri:

İle-Balkaş Devlet Doğa Rezervi, Turan kaplanlarının tarihî yaşam alanlarına yeniden kazandırılması amacıyla 2018 yılında kuruldu. Rezerv alanına kaplanların besin kaynaklarını desteklemek üzere geyik, kulan ve diğer toynaklı hayvanlar yerleştirildi ve bunların sayılarının artırılmasına yönelik çalışmalar yürütüldü. Bu yılın mayıs ayında Rusya’dan toplam 4 Amur kaplanı getirildi; bunların ikisi yavruydu ve alanın ilk salımı temmuz ayında gerçekleşmişti.

20. yüzyılın ortalarında Turan kaplanları, bölgedeki besin tabanının azalması ve kaçak avcılık nedeniyle nesli tükenmişti. Modern genetik araştırmalar Turan kaplanları ile Amur kaplanlarının genetik açıdan yakın olduğunu gösterdi; bu nedenle Orta Asya’ya kaplanların yeniden kazandırılmasında Amur kaplanları tercih ediliyor. Yetkililer, ekosistemlerin yeniden canlandırılması hedefiyle çalışmaların aşamalı ve dikkatli biçimde sürdürüleceğini vurguluyor.

KAZAKİSTAN’DA İKİNCİ AMUR KAPLANI DOĞAYA SALINDI