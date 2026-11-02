Erzurum üretimini ve markalaşmasını büyüten su yatırımı: AKSU fabrikası açıldı

AKSU su fabrikası hizmete girdi:

Erzurum Büyükşehir Belediyesi, kentin doğal kaynaklarını ekonomiye kazandırma hedefiyle hayata geçirdiği Erzurum Doğal Kaynak Suyu AKSU Su Fabrikasının açılışını gerçekleştirdi. Törene belediye, il ve ilçe yöneticileri ile çok sayıda davetli katıldı. Fabrikanın ilk gününde, pH değeri 8.01 olan kaynak suyu yoğun ilgi gördü.

tesisin kapasitesi ve ürün çeşitliliği:

Vali Aydın Baruş tarafından açıklanan üretim planlamasına göre tesis, 0,20 litrelik bardak sudan 19 litrelik damacana suya kadar uzanan yedi farklı ürün grubunda üretim yapacak şekilde düzenlendi. Bildirilen kapasiteye göre günlük toplam üretim potansiyeli yaklaşık 257.500 adede ulaşırken, 26 günlük çalışma planında aylık hedef 2.731.250 adet seviyesine denk geliyor. Tesisin modern üretim altyapısı, farklı ambalaj seçenekleri ve ortak ekipman kullanımıyla üretim çeşitliliği hedefleniyor.

yönetim, kalite ve su kaynakları korunması:

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Murat Altundağ, açılışta yaptığı konuşmada suyun yalnızca bugünün ihtiyacı olarak görülmediğini; gelecek nesillere karşı bir emanet olduğunu vurguladı. Altundağ, Belediye bünyesindeki İklim Değişikliği Daire Başkanlığı ile birlikte su kaynaklarının korunması, su kalitesinin izlenmesi, altyapının geliştirilmesi, kayıp ve kaçakların azaltılması ve sürdürülebilir su yönetimi alanlarında çalışmalar yürütüldüğünü belirtti. Bu çalışmaların önemli bir aşaması olarak Erzurum Büyükşehir Belediyemizin Su Ayak İzi Raporunun yakın zamanda tamamlandığına dikkat çekti.

Genel Sekreter Zafer Aynalı ise fabrikanın ve suyun kalitesine işaret ederek, pH değeri 8.01 olan suyun Erzurum’un zengin kaynaklarını gösterdiğini söyledi. Aynalı, AKSU ile şehir ve ülke ekonomisine yeni bir değer katılacağını, yatırımın istihdam açısından da önemli olduğunun altını çizdi.

yerel ekonomi ve istihdam vurgusu:

Aziziye Belediye Başkanı Emrullah Akpunar, tesisin Erzurum’un potansiyelini ekonomiye kazandırmanın somut bir adımı olduğunu belirtti: "Toprağımızdan süzülüp gelen bu saf ve berrak doğal kaynak suyumuz artık sadece doğanın bir lütfu olarak kalmayacak; hem şehrimizin markalaşmasına katkı sağlayacak hem de istihdam kapıları açarak yerel ekonomimize can suyu olacaktır."

AK Parti Erzurum İl Başkanı Av. İbrahim Küçükoğlu ise yatırımların şehir kalkınmasına katkısını vurgulayarak, projenin belediye öncülüğündeki çalışma temposunun bir yansıması olduğunu kaydetti.

sürdürülebilirlik ve tasarruf çağrısı:

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, suyun şehir için vazgeçilmez bir değer olduğuna değindi ve suyu üretim sürecinde kalitesini korumanın yanı sıra kaynakların sürdürülebilir kullanımına önem verdiklerini belirtti. Sekmen, Su Ayak İzi Raporu sayesinde su kullanımının faaliyetlerin doğrudan ve dolaylı etkileriyle birlikte değerlendirilebildiğini, bunun da daha sağlıklı planlamalara olanak sağladığını ifade etti.

Sekmen konuşmasında ayrıca su tasarrufunun önemine vurgu yaparak, suyun bir emanet olduğunu, israfın önlenmesi gerektiğini, altyapı kayıplarının azaltılması ve tarımsal sulamada doğru yöntemlerin uygulanmasının herkesin sorumluluğu olduğunu söyledi.

geleceğe yönelik hedefler:

Vali Baruş ve diğer yetkililer, fabrikanın üretim kapasitesi ve organizasyon yapısının sürdürülebilir üretim için önemli olduğunu; etkin makine kullanımı, doğru sevkiyat ve stok planlaması ile nitelikli iş gücünün üretimde belirleyici olacağını vurguladılar. Yerel yönetimler olarak hedefin, mevcut imkânları en iyi şekilde değerlendirip üretimi ve istihdamı artırmak, yatırım ortamını güçlendirmek olduğu belirtildi.

Konuşmaların ardından AKSU Su Fabrikası resmi olarak açıldı. Tesisin hizmete girmesiyle Erzurum’un doğal kaynakları üretime dönüştürülürken, markaleşme, istihdam ve yerel ekonomiye katkı hedeflerinin öne çıktığı bildirildi.

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